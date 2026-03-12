O porțiune a râului Nistrului din R. Moldova, poluată cu petrol. Kievul spune că poluarea a fost provocată de Kremlin

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că petrolul din Ucraina continuă să ajungă în râul Nistru care traversează nordul țării. Potrivit acestuia, probele arată că apa prezintă riscuri pentru consum, motiv pentru care a recomandat administrațiilor să sisteze alimentarea cu apă.

Conform reprezentanților Ministerului moldovean al Mediului, cele mai recente probe prelevate în zona satului Naslavcea, din raionul Ocnița, prezintă riscuri de siguranță pentru alimentarea cetățenilor. Prin urmare, premierul Alexandru Munteanu a cerut „administrațiilor să sisteze alimentarea cu apă și îi îndeamnă pe cetățeni să nu folosească apa din râu din această zonă pentru uz casnic sau pentru animale”.

Oamenii din raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și din municipiul Bălți pot folosi apa din Nistru, însă este interzisă utilizarea apei direct din râu pentru consum potabil. De asemenea, autoritățile recomandă abținerea de la utilizarea apei pentru adăparea animalelor, precum și de la pescuit.

Chiar și așa, șeful Cabinetului de miniștri a recomandat să fie făcute rezerve de apă pentru următoarele zile, „în funcție de evoluția situației”.

„Totodată, există riscul ca soluția aplicată începând cu ziua de ieri, de captare și eliminare a petrolului, să nu reușească, în următoarea perioadă, să oprească tot volumul de poluant care continuă să intre în râu, iar probele de ultimă oră din nord ne obligă să creștem nivelul de precauție. Deși primele teste de ieri indicau parametri normali la Naslavcea, natura acestui tip de incident face ca densitatea poluantului să varieze în funcție de curenți și adâncime și să se schimbe de la oră la oră. În acest moment, alegem să acționăm foarte precaut pentru a evita pătrunderea poluantului în rețelele casnice”, a adăugat Alexandru Munteanu.

Sprijinul României

Mai mult, ministrul moldovean al Mediului, Gheorge Hajder, a anunțat că Chișinăul a solicitat ajutorul Bucureștiul în această situație.

,,Am decis să solicităm și suportul partenerilor din România, ca să mai instalăm și alte filtre suplimentare, să fim pregătiți pentru orice eventualitate și pentru orice scenariu”, a subliniat oficialul.

Între timp, responsabilii Ministerului Mediului din Moldova au decis instalarea filtrelor pentru a opri extinderea și a elimina petele de petrol de pe râul Nistru. Echipele au intervenit începând cu dimineața zilei de joi, 12 martie.

Kievul acuză Kremlinul

De cealaltă parte, responsabilii Ministerului Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei afirmă că, după un atac cu rachete și drone al Federației Ruse din data de 7 martie, în râul Nistru au fost depistate „pete de uleiuri tehnice” în regiunea Vinița, care au ajuns ulterior „în zona satului Naslavcea, din Republica Moldova”.

„Ministerul Economiei consideră acest incident drept o nouă manifestare a agresiunii ecologice a Federației Ruse, care creează o amenințare la adresa securității apei transfrontaliere și necesită o evaluare juridică internațională corespunzătoare. Rusia confirmă încă o dată că este un stat terorist care duce război nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva mediului. Lovirea infrastructurii energetice a provocat scurgerea uleiurilor tehnice în Nistru, generând o amenințare ecologică transfrontalieră. Ucraina acționează rapid și coordonat, atât la nivel național, cât și în cooperare cu Moldova, pentru a localiza poluarea și a minimiza consecințele acesteia. În același timp, astfel de acțiuni ale Federației Ruse trebuie să primească o evaluare juridică internațională adecvată”, a subliniat Irina Ovciarenko, viceministru al Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei de la Kiev.

Iar laboratoarele Agenției de Stat a Resurselor de Apă și ale Inspectoratului Ecologic de Stat al Ucrainei au prelevat în data de 10 martie probe de apă din Nistru în zonele localităților afectate, rezultatele arând că apa este poluată considerabil.

,,În timpul prelevării probelor a fost efectuată și o inspecție vizuală. În orașul Moghilău-Podilsk au fost observate pete de ulei pe suprafața apei. În zona satului Kozliv s-a observat o peliculă subțire grasă, iar în zona satului Nahoriani – o peliculă uleioasă caracteristică, cu efect „irizat”, de-a lungul liniei malului și pe o mare parte a suprafeței apei râului. De asemenea, se simțea un miros persistent de uleiuri tehnice. Potrivit rezultatelor măsurătorilor efectuate în zona satului Nahoriani, a fost înregistrată o depășire a normei de 2,5 ori – 0,127 mg/dm³, față de norma admisă de 0,05 mg/dm³”, au adăugat angajații structurii ucrainene.



