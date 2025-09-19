search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Ce spune despre alegerile din Republica Moldova, Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la UE și în România

Publicat:

Cea mai bună strategie a UE este să adopte o poziție fermă împotriva Rusiei, în timp ce face apel la preocupările comune de securitate împărtășite de liderul de la Casa Albă, Donald Trump, afirmă Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în Uniunea Europeană și în România, într-un interviu publicației ,,Kyiv Post”.

Fostul diplomat afirmă că Europa trebuie să confrunte Kremlinul. FOTO: Kyivpost.com
Fostul diplomat afirmă că Europa trebuie să confrunte Kremlinul. FOTO: Kyivpost.com

Pentru mulți din Europa, revenirea unei Case Albe mai tranzacționale în urmă cu nouă luni a readus în discuție întrebări familiare legate de alianțele transatlantice și viitorul unității occidentale. Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în Uniunea Europeană și consilier al fostului președinte Joe Biden, consideră că răspunsul nu constă în confruntare, ci într-o strategie diplomatică susținută.

Gitenstein a declarat că Europa trebuie să-și mențină angajamentul față de administrația Trump, chiar dacă Washingtonul își schimbă tacticile, în special, în privința unor subiecte sensibile precum Ucraina, Rusia și sancțiunile.

Pe măsură ce UE se confruntă cu perspectiva unei abordări mai unilaterale din partea SUA, fostul ambasador a prezentat o strategie clară prin care Bruxelles-ul își poate exercita influența.

Referindu-se la abordarea „voi mai întâi” a lui Trump în privința sancțiunilor, prin care SUA pare să ceară ca UE să acționeze înaintea Washingtonului, Gitenstein a evitat să speculeze asupra motivațiilor Casei Albe, dar a subliniat că există loc pentru o abordare cooperantă.

El a menționat trei țări-cheie care „încep să se alinieze”: Turcia, Slovacia și Ungaria.

„Turcia în contextul NATO, iar Slovacia și Ungaria în contextul Uniunii Europene, toate trei sunt țări ale căror lideri au o relație foarte bună cu Donald Trump. Așa că, poate, Donald Trump ar putea ridica telefonul și să-i sune pe acești trei lideri, ceea ce ar fi de ajutor”, a afirmat în timpul interviului acordat publicației ,,Kyiv Post”.

Gitenstein a susținut și o poziție europeană mai fermă în privința energiei rusești.

„Ar fi bine dacă toate cele trei țări, Slovacia, Turcia și Ungaria, ar sprijini poziția SUA și a UE, care este de a opri toate vânzările de energie din Rusia. Cred că acest lucru ar avea un impact major asupra efortului de război, pentru că de acolo provine o mare parte din banii Rusiei pentru mașinăria de război”, a explicat el.

El a atras atenția și asupra unui obstacol instituțional major: conform regulilor actuale ale UE, un singur stat membru poate bloca o decizie privind sancțiunile deoarece este necesar consensul unanim. Din acest motiv, Gitenstein a pledat pentru o schimbare structurală în procesul decizional al Uniunii.

„Ceva ce UE ar trebui să ia în considerare pe termen lung este modificarea tratatelor astfel încât acest domeniu de politică să nu mai necesite unanimitate, ci să se poată decide prin majoritate calificată. Aceasta ar fi o reformă majoră care ar trebui luată în considerare. Știu că e greu de făcut, dar probabil că trebuie făcută”, a adăugat el.

Această abordare pragmatică a relației dintre SUA și UE s-a reflectat și în evaluarea generală a administrației actuale.

Înaintea unei reuniuni a liderilor mondiali care va avea loc săptămâna viitoare la New York, Gitenstein a sfătuit UE să continue o strategie pe care a numit-o „foarte inteligentă și, cred eu, foarte eficientă”.

Citește și: De ce NATO și aliații tratează diferit problema dronelor din Polonia și România. Expert: „Polonezii au adoptat o retorică foarte agresivă”

El consideră că există un teren comun în recunoașterea strategică a principalului rival.

„Înțeleg că a recunoscut ceea ce și Biden, și Obama înaintea lui au recunoscut: că Republica Populară Chineză este în acest moment cea mai mare amenințare la adresa securității naționale a Occidentului”, a mai explicat fostul diplomat. 

Fostul ambasador a subliniat că prioritatea pentru Europa și SUA este „să fie pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește modul în care folosesc mijloacele economice strategice”, mai ales având în vedere că împreună controlează 40% din PIB-ul global.

Această unitate, spune el, ar trebui demonstrată printr-un front comun în comerț și securitate.

„Cea mai bună cale este să fie pe aceeași pagină în privința sancțiunilor, a Ucrainei, a amenințărilor generate de eforturile mercantiliste ale Chinei de a manipula atât economiile, cât și democrațiile noastre. Cred că ceea ce încearcă să facă, atât în comerț, cât și în privința Ucrainei, este foarte inteligent, și trebuie să continue în aceeași direcție și să continue să-l convingă pe Donald Trump și să-l aducă pe aceeași linie”, a detaliat diplomatul.

Drone ,,deliberate” lângă România

Întrebat despre dronele din apropierea României, Gitenstein, fost ambasador american și la București, a spus, bazându-se pe intuiție, că acestea au fost „deliberate” și a evidențiat două preocupări majore.

Prima este lipsa tehnologiei militare adecvate. „Pare, din perspectiva unui om obișnuit, puțin ridicol că singura modalitate de a răspunde la drone este să mobilizezi F-16 sau F-35… Este oarecum ridicol. Avem clar nevoie de tehnologie”, a mai afirmat Gitenstein. 

A doua preocupare, „la fel de importantă,” este utilizarea rețelelor sociale pentru dezinformare. El a menționat o tentativă reușită a Rusiei de a „convinge polonezii că aceste drone au venit din Ucraina,” considerând acest lucru o lecție importantă pentru întreaga Uniune.

Potrivit lui Gitenstein, Comisia Europeană are „o responsabilitate specială” de a aplica Legea Serviciilor Digitale pentru a impune platformelor media să fie mai transparente în privința modului în care sunt folosite.

El a încheiat cu un avertisment clar: „Dacă nu știm care este adevărul în materie de securitate națională, nu vom putea niciodată să apărăm adecvat NATO sau Europa”. 

Despre alegerile parlamentare din Republica Moldova 

Accentul pus pe spațiul digital s-a reflectat și în recomandările sale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, unde consideră că Occidentul trebuie să apere democrația și statul de drept.

Gitenstein a subliniat că UE trebuie să se asigure că Legea Serviciilor Digitale este aplicată pentru a putea detecta eventuale manipulări străine ale mass-mediei prin mijloace militare.

La final, el a spus că „totul depinde de poporul moldovean”, dar a subliniat importanța ca dezbaterea electorală să fie purtată de „moldoveni adevărați”, și nu de „o mulțime de boți care lucrează de la o fermă din Rusia”, conform sursei media citate

Republica Moldova

