„Avionul Apocalipsei” a stârnit speculații după ce a fost zărit la Washington

Boeing E-4B Nightwatch, cunoscut drept Avionul Apocalipsei, a surprins la Washington, la câteva zile după ce SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro și pe soția acestuia. Potrivit unor rapoarte, Avionul Apocalipsei a fost mutat la Camp Spring, aflat la aproximativ 25 de minute de Casa Albă. Ulterior, a zburat către Los Angeles împreună cu secretarul războiului, Pete Hegseth.

O notificare a Departamentului Apărării a precizat că Pete Hegseth era programat să se întâlnească cu lideri din industria de apărare în Los Angeles. Pentagonul nu a explicat, însă, de ce a fost folosit avionul Apocalipsei în locul unei aeronave obișnuite, scris MSN.

Aeronava este destinată să îl transporte pe președintele SUA, Donald Trump, și pe oficialii militari, în cazul unui război nuclear sau al unei alte catastrofe majore.

„Acest avion este, practic, un centru de comandă zburător construit pentru a menține guvernul SUA în funcțiune în timpul unei crize extreme, chiar și dacă sistemele de la sol sunt lovite. Nu a fost oferit niciun motiv oficial pentru zbor, însă apariții de acest fel sunt foarte rare și declanșează imediat valul de zvonuri”, a postat influencerul american Mario Nawfal.

Site-urile de monitorizare a zborurilor au arătat că una dintre aceste aeronave a plecat marți (6 ianuarie) din Omaha, Nebraska, și a aterizat la Camp Springs, în apropiere de Washington DC. De asemenea, avionul a fost observat aterizând vineri pe Aeroportul Internațional din Los Angeles. Motivul exact al acestor zboruri nu este cunoscut, însă flota de patru aeronave este mutată frecvent din diverse motive.

Unul dintre principalele motive pentru care avionul ar fi putut fi în aer este menținerea antrenamentului echipajului. Nu are sens să existe un „avion al Apocalipsei” dacă personalul care îl operează nu zboară cu el decât în situații de urgență.

De ce est Avionul Apocalipsei atât de special

„Nightwatch” este conceput să funcționeze ca o sală de război mobilă pentru președintele SUA și poate rămâne în aer timp de o săptămână, datorită capacității de realimentare în zbor.

Aeronava este construită pe baza unui Boeing 747-200 modificat. Este proiectată să reziste atacurilor cu impuls electromagnetic (EMP). Aceste impulsuri pot dezactiva sistemele electronice după explozii nucleare.

Avionul este dotat cu sisteme avansate de comunicații. Aceste sisteme permit contactul cu forțele armate americane din întreaga lume. Aeronava poate transmite ordine de război și poate coordona acțiunile autorităților civile.

Costul de operare pe oră a unui asemenea avion este de aproximativ 159.529 de dolari, fiind echipat cu numeroase sisteme de apărare menite să-l protejeze împotriva atacurilor electromagnetice, iar comenzile sunt analogice, astfel încât să nu poată fi preluate prin atacuri cibernetice.

Avioanele „Nightwatch” sunt staționate la Comandamentul Strategic al SUA, iar unul este mereu în alertă maximă pentru situații extreme.

Contextul deplasărilor recente este pus pe seama numeroaselor crize cu care se confruntă SUA, inclusiv tensiunile legate de Venezuela, după declarațiile lui Donald Trump privind „administrarea” temporară a țării.

Amintim că, pe 3 ianuarie, zeci de persoane și-au fi pierdut viața în timpul operațiunii militare desfășurate de SUA în Venezuela, în urma căreia a fost capturat președintele Nicolás Maduro.

De asemenea, Cuba a anunțat că 32 din cetățenii săi au fost uciși în timpul operațiunii, adăugând că acele persoane îndeplineau misiuni pentru forțele armate și Ministerul de Interne al Cubei. Declarația a fost publicată de biroul prezidențial al Cubei.