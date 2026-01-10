Inspectorul-șef al IPJ Dolj a murit în biroul său. Avea 51 de ani

Marius-Daniel Mîrzacu, inspectorul-șef al IPJ Dolj, a murit sâmbătă, 10 ianuarie, la 51 de ani, transmite IPJ Dolj.

Potrivit surselor „Adevărul”, Marius-Daniel Mîrzacu se afla la serviciu la momentul decesului. I s-a făcut rău și l-a chemat pe ofițerul de serviciu. A venit o ambulanţă, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, echipajul medical a declarat decesul.

„Inspectoratul de Poliție Județean Dolj informează cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie, a încetat din viață inspectorul-șef al IPJ Dolj, domnul comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu.

Vestea dispariției sale reprezintă o pierdere grea pentru instituția noastră. De-a lungul carierei sale, domnul Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea Poliției Române, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice”, transmite IPJ Dolj într-un comunicat.

Conducerea IPJ Dolj, împreună cu întregul colectiv, transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat, adaugă instituția.

Și Ministerul de Interne a transmis că Marius-Daniel Mîrzacu „va rămâne în memoria noastră ca un profesionist dedicat, care și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate”.

Sincere condoleanțe, familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, transmite ministerul.