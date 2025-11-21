SUA amenință că oprește informațiile și livrările de arme către Ucraina, pentru a o forța să încheie un acord de pace cu Rusia SURSE

Statele Unite au amenințat că vor reduce schimbul de informații și furnizarea de arme către Ucraina pentru a o determina să accepte cadrul unui acord de pace negociat de SUA, au declarat două persoane familiarizate cu această chestiune.

Washingtonul a prezentat Ucrainei un plan în 28 de puncte, care susține unele dintre principalele cereri ale Rusiei în război, inclusiv cedarea de către Kiev a unor teritorii suplimentare, reducerea dimensiunii armatei sale și interzicerea aderării la NATO.

Surse politice, care au vorbit sub condiția anonimatului, au afirmat că Kievul se află sub o presiune mai mare din partea Washingtonului decât în timpul oricăror discuții de pace anterioare și că SUA doresc ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joi, scrie Reuters.

O delegație formată din înalți oficiali militari americani s-a întâlnit joi cu președintele Volodimir Zelenski la Kiev. Ambasadorul SUA în Ucraina și șeful departamentului de relații publice al armatei, care au însoțit delegația, au descris întâlnirea ca fiind un succes și au declarat că Washingtonul dorește un „calendar agresiv” pentru semnarea unui document între SUA și Ucraina.

Zelenski, care a purtat vineri o convorbire telefonică cu liderii aliaților britanici, germani și francezi, a părut să fie atent să nu respingă planul SUA și să nu ofenseze americanii.

„Apreciem eforturile Statelor Unite, ale președintelui Trump și ale echipei sale, menite să pună capăt acestui război. Lucrăm la documentul pregătit de partea americană. Acesta trebuie să fie un plan care să asigure o pace reală și demnă”, a afirmat el.

„Un moment foarte periculos”

Liderii europeni, care nu au fost consultați cu privire la planul în 28 de puncte, și-au exprimat sprijinul ferm pentru Kiev.

„Cu toții vrem ca acest război să se încheie, dar modul în care se încheie este important. Rusia nu are niciun drept legal la concesii din partea țării pe care a invadat-o, iar în ultimă instanță, termenii oricărui acord trebuie să fie decideți de Ucraina”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

„Acesta este un moment foarte periculos pentru toți”, a spus ea.

Oficialii americani, apărându-și planul, au declarat că acesta a fost elaborat după consultări cu Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, un aliat apropiat al lui Zelenskiy, care a ocupat funcția de ministru al apărării până în iulie.

„Umerov ... a fost de acord cu majoritatea planului, după ce a făcut câteva modificări, și l-a prezentat președintelui Zelenski”, a declarat joi un înalt oficial american.

Umerov a declarat vineri că nu a discutat termenii planului, cu atât mai puțin că i-a aprobat, întrucât el doar organiza discuțiile.

„Nu am oferit nicio evaluare și, cu atât mai puțin, nicio aprobare a vreunui punct. Acest lucru nu ține de competența mea și nu corespunde procedurii”, a scris el pe Telegram.

După întâlnirea de vineri cu o delegație americană, Umerov a declarat că Kievul nu va accepta un plan care îi încalcă suveranitatea.

Kremlinul a declarat că Rusia nu a primit nimic oficial din partea Statelor Unite cu privire la un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina. Kievul ar trebui să ia o „decizie responsabilă” și să o facă acum, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Planul, a cărui copie a fost analizată de Reuters, include condiții pe care oficialii ucraineni le-au respins anterior ca fiind echivalente cu capitularea, după ce soldații lor au respins o invazie rusă pe scară largă timp de aproape patru ani, cu costuri enorme.