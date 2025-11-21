search
Publicat:

Şoferul camionului cu arme oprit la Vama Albița a fost reținut, a informat vineri DIICOT. Bărbatul, cetățean moldovean, este acuzat că a aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

Armamentul descoperit în camionul oprit în Vama Albița FOTO DIICOT

"La data de 21 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea unui inculpat (cetăţean moldovean), în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă calificată şi folosirea de acte nereale la autoritatea vamală", a transmis DIICOT printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, din probele administrate până în acest moment a reieșit că acesta a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel.

”La data de 20.11.2025, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albiţa), inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor şi remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone. Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoţeau transportul s-au făcut menţiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deşeuri metalice. În acelaşi scop elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile şi amplasate în cutii de lemn”, a mai transmis DIICOT.

Sursa: DIICOT

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

"Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", se mai arată în comunicat.

Amintim că în jurul orei 1:30 a nopţii de 20 noiembrie, un cetățean din Republica Moldova s-a prezentat la Vama Leușeni - Albița la volanul unui camion cu remorcă de tip container. Conform actelor depuse în fața autorităților vamale, încărcătura era descrisă doar drept „elemente metalice”. În realitate, în container a fost descoperit un adevărat arsenal de război.

