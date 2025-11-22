Amenințare ascunsă într-un colet: arme letale și un dispozitiv de vedere pe timp de noapte, descoperite de polițiști. Doi bărbați arestați

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au descoperit în flagrant două arme letale și un dispozitiv de vedere pe timp de noapte, ascunse într-un colet expediat din Spania. Doi bărbați au fost reținuți și urmează să fie prezentați instanței pentru măsuri preventive. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

„La data de 21 noiembrie, doi bărbați, de 46 și 36 de ani, din Strâmba, au fost reținuți pentru 24 de ore fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

La aceeași dată, în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale au organizat o acțiune de prindere în flagrant, pe raza localității Prundu Bârgăului.

„Cei doi au fost depistați în timp ce ridicau un colet ce ar fi fost expediat din Spania de către un bărbat de 48 de ani, prin intermediul unei firme de curierat. În interior se aflau două arme lungi letale, una cu destinatia tir sportiv si una cu destinatia vanatoare, un amortizor și un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. În momentul intervenției, bărbatul de 36 de ani ar fi încercat să fugă, fiind imediat interceptat și imobilizat de către polițiști”, au anunțat polițiștii.

Ulterior, polițiștii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în cadrul dosarului penal întocmit cu privire la infracțiunile de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Cele două persoane bănuite au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând să fie prezentate magistraților cu propunere de luare a unor măsuri preventive.

La activități au participat polițiștii Biroului Arme și Explozivi și Substanțe Periculoase și cei ai Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru documentarea cauzei sub toate aspectele ei.