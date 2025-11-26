Ambasadorul Rusiei, Ozerov, pus în fața dronei căzute în Moldova

Ambasadorul rus în R. Moldova, Oleg Ozerov, a avut parte de o nouă surpriză miercuri, fiind convocat la MAE din Chișinău, pentru a i se înmâna o notă de protest privind violarea spațiului aerian al țării de către Rusia.

Drona rusească, căzută marți peste casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești l-a întâmpinat pe ambasadorul neacreditat al Rusiei chiar pe treptele MAE.

Asta după ce, pe 20 noiembrie, când a fost convocat la MAE din cauza violării spațiului aerian al Moldovei de către o altă dronă, diplomatul rus a ironizat în fața presei spunând că Chișinăul nu i-a prezentat „nicio dovadă că drona care a zumzăit pe teritoriul Republicii Moldova ar fi fost rusească”. Așa că autoritățile moldovene au decis acum să-i arate lui Ozerov dovada – o dronă rusească Gerbera, cu simbolul războiului „Z” desenat pe ea.

Anterior, Oleg Ozerov a mai fost pus în fața faptei de către autoritățile moldovene. Pe 13 februarie 2025, diplomatul rus a fost convocat la MAE tot pentru o dronă căzută în Moldova, iar pe masă i-au fost puse bucăți de dronă, fiind fotografiat și filmat în fața lor.

MAE de la Chișinău a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale. Diplomația de la Chișinău a cerut repetat Rusiei să evite orice acțiuni care pun în pericol securitatea Moldovei și să respecte cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

La ieșirea din MAE, Ozerov le-a repetat jurnaliștilor narațiunile propagate de politicienii proruși de la Chișinău, care au ironizat pe seama dronei căzute, care a rămas intactă și nici nu a spart acoperișul din ardezie al casei paznicului. Diplomatul rus a spus că „drona este prea mică, nu putea să cadă și nici măcar nu a spart acoperișul” casei și că „nimic nu este dovedit”.

„Uitați-vă, vă rog, la fotografie. Chiar credeți că această dronă, căreia i s-a terminat combustibilul, ar fi aterizat pe un acoperiș fără să se deterioreze și fără să distrugă nimic în jur? Chiar credeți asta? Acest număr de serie a mai fost observat pe 18 noiembrie în regiunea Harkov și, brusc, „miraculos”, apare peste câteva zile la Florești”, s-a indignat Ozerov. El a recunoscut că drona este de tip „Gerbera”, dar a calificat aceste acțiuni ca „provocări sub steag fals”.

Vitalie Călugăreanu - DW