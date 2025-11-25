O dronă inscripționată cu litera Z a căzut pe acoperișul unei case din raionul Florești, Republica Moldova

O dronă a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești - Republica Moldova, în dimineața de marți, 25 noiembrie. Investigațiile sunt în curs.

„Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești”, precizează, marți dimineață, Poliția Republicii Moldova.

Amintim că o dronă Shahed a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc în dimineața zilei de marți, 25 noiembrie, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții Poliției de Frontieră din Republica Moldova.

Aparatul de zbor a survolat inițial zona de sud a Republicii Moldova Moldova.

,,În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova.Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac, cu traversarea ulterioară a frontierei în spațiul aerian al României”, au adăugat reprezentanții Poliției de Frontieră.

Funcționarii de la Chișinău au precizat că ,,partea română a fost informată imediat despre această situație.În baza informațiilor primite, sunt întreprinse măsuri procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”.

Anterior, o dronă intrase în spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, fiind detectată de Forțele Aeriene române, amintește TV8.md. Ulterior, aparatul ar fi traversat Prutul. Autoritățile din țara vecină au ridicat în aer aeronave militare și au transmis alerte Ro-Alert în mai multe zone din România.

Ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, fiindu-i înaintată o notă de protest. Atunci, diplomatul s-a declarat surprins și a precizat că nu a primit dovezi că aparatul de zbor ar fi de origine rusă.