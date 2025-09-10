Când va fi extrădat oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Explicațiile Guvernului de la Chișinău

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, încătușat în luna iulie în Grecia, ar putea fi extrădat la Chișinău în data de 25 septembrie, cu trei zile înainte de scrutinul parlamentar, a anunțat șefa MAI din Republica Moldova, subliniind că această dată nu este definitivă.

,,-Demersul de extrădare a fost deja expediat. Poliția a pregătit planul de extrădare, iar în prezent sunt analizate toate opțiunile posibile. În cel mai scurt timp, persoana urmează să fie adusă în Republica Moldova.

– În presă s-a vehiculat că Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus pe 25 septembrie. Este adevărat?

– Este o dată preliminară. În acest moment, vorbim despre rezervarea biletelor de avion pentru echipa care urmează să plece și să asigure procedura de extrădare. Se așteaptă confirmările finale în ceea ce privește cursa aeriană. Din acest motiv am menționat că data de 25 septembrie este una preliminară”, a afirmat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Acceptul Atenei

Anterior, autoritățile elene au acceptat extrădarea sa, Chișinăul, prin intermediul Ministerului Justiției și Procuraturii Generale, expediind trei cereri în acest sens.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie pe un aeroport din Atena. Acesta intenționa să zboare spre Dubai, însă destinația finală ar fi fost Rusia, potrivit unor surse ale ,,Adevărul”.

Totodată, site-ul de investigații ,,The Insider”, cu sediul în Letonia, a relatat că oligarhul Vladimir Plahotniuc a efectuat mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024, pentru a negocia cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.

Revenirea în politică

Din închisoarea din Grecia, oligarhul a transmis prin intermediul avocaților că își dorește să revină în politica din țara sa.

„Inițial, până la reținerea mea în Grecia, eu, după cum se știa deja în anumite cercuri de la Chișinău, pregăteam înregistrarea unui amplu interviu video, în care intenționam să mă pronunț pe mai multe teme. Ulterior, urma să iau avionul spre Chișinău. Planificam să mă prezint deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost aduse. Însă, din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită, iar acum am rămas blocat la Atena. Avocații mei depun în prezent toate eforturile pentru a urgenta extrădarea mea în Republica Moldova. După ședința instanței judecătorești din Atena din data de 13 august, mingea este deja în terenul autorităților de la Chișinău. Vom vedea dacă guvernarea de la Chișinău dorește cu adevărat extrădarea mea sau va face tot posibilul să o amâne. Până atunci, îmi voi exprima poziția pe diverse subiecte prin alte postări și voi răspunde periodic la întrebările care vă interesează”, a conchis Vladimir Plahotniuc.

Vladimir Plahotniuc a fost dat în urmărire internațională de Interpol la începutul acestui an, după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului din 2020.

Om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova, Plahotniuc a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010–2020. Poreclit „Păpușarul”, el a fost acuzat că exercita o influență considerabilă asupra întregii clase politice din Republica Moldova.