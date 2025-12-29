medlife right medlife right
Premieră în medicina privată: MedLife introduce vNOTES, cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă

Publicat:

MedLife anunță realizarea, în premieră în medicina privată din România, a unei intervenții ginecologice oncologice prin tehnica vNOTES (Video-assisted Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), considerată cel mai nou standard în chirurgia ginecologică minim invazivă, cu beneficii semnificative pentru pacientele cu risc operator crescut. Intervenția marchează un pas important în extinderea accesului la soluții chirurgicale avansate pentru cazuri complexe, în condiții de siguranță sporită.

Intervenția a avut loc la Spitalul MedLife Polisano din Sibiu și a fost realizată la o pacientă în vârstă de 78 de ani, diagnosticată cu cancer de corp uterin, care asocia obezitate și o patologie cardiacă complexă. Aceste comorbidități ar fi implicat un risc anestezico-chirurgical semnificativ în cazul unei intervenții clasice, laparoscopice convenționale sau robotice. În urma unei evaluări interdisciplinare, echipa medicală a decis utilizarea tehnicii vNOTES, o soluție chirurgicală de ultimă generație, adaptată în mod specific acestui tip de pacient.

Tehnica vNOTES permite realizarea intervențiilor ginecologice printr-un abord laparoscopic transvaginal, utilizând exclusiv orificii naturale, fără incizii abdominale și fără cicatrici. Această abordare contribuie la reducerea semnificativă a traumei chirurgicale și a riscului anestezic, fiind totodată asociată cu o recuperare postoperatorie mult accelerată. Deși este o intervenție dificilă din punct de vedere tehnic, operația a decurs fără complicații, iar evoluția postoperatorie a fost una remarcabilă.

Prin eliminarea inciziilor abdominale, tehnica vNOTES oferă avantaje clare și cuantificabile pentru pacientă: durere postoperatorie minimă, risc redus de complicații anestezice, scăderea riscului de infecții și eventrații, precum și un timp de spitalizare semnificativ mai scurt. Recuperarea rapidă și mobilizarea precoce fac ca această tehnică să fie deosebit de potrivită pentru pacientele cu grad ridicat de obezitate și pentru cele cu afecțiuni cardiace asociate, categorii considerate în mod tradițional cu risc crescut pentru chirurgia standard.

În acest caz, pacienta s-a mobilizat la doar 12 ore după intervenție, iar la 24 de ore era complet recuperată, fără a necesita medicație antialgică, confirmând beneficiile clinice concrete ale aplicării acestui nou standard chirurgical în oncologia ginecologică.

„Tehnica vNOTES nu a fost o opțiune de confort, ci o soluție medicală esențială, care ne-a permis să tratăm chirurgical un cancer ginecologic la o pacientă cu risc anestezico-chirurgical ridicat. Fără acest tip de abord, intervenția ar fi fost mult mai dificil de realizat în condiții de siguranță”, a declarat Cristian Tibea, medic ginecolog oncolog, coordonatorul echipei medicale implicate în acest caz.

Prin această realizare, MedLife își reconfirmă poziția de pionier în adoptarea celor mai noi standarde medicale și în integrarea tehnologiilor chirurgicale avansate în practica clinică din sistemul privat, cu impact direct asupra siguranței pacientului și a calității actului medical.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

