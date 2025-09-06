search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
Schema prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea sa preia puterea in Republica Moldova

Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, reprezintă ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova. Oamenii lui Plahotniuc se strâng în jurul lui Nichiforciuc, iar arestarea lui Vladimir Andronachi pune presiune pe oamenii din PDMM, al cărui fondator este Vladimir Cebotari, să se alăture partidului lui Nichiforciuc, potrivit unor surse politice. Atât Nichiforciuc, cât și Cebotari sunt considerate persoane apropiate de oligarh.

Eugeniu Nichiforciuc este liderul formațiunii Mișcarea Respect Moldova. FOTO: Arhivă
Eugeniu Nichiforciuc este liderul formațiunii Mișcarea Respect Moldova. FOTO: Arhivă

După căderea regimului Plahotniuc în 2019, Eugeniu Nichiforciuc, fost deputat al Partidului Democrat din Moldova (PDM), a rămas, in mod discret, activ și bine conectat la rețelele de influență din epoca oligarhică, spun surse politice de la Chișinău.

Cine e Eugeniu Nichiforciuc

 În perioada în care Plahotniuc deținea controlul aproape total asupra instituțiilor statului, Eugeniu Nichiforciuc era perceput ca un executant disciplinat al regimului, gata să voteze orice inițiativă venită de la centru. 

În 2011, Nichiforciuc s-a alăturat Partidului Democrat din Republica Moldova, formațiunea controlată de Plahotniuc. A intrat în Parlament în 2014, pe listele Partidului Democrat din Moldova, într-o perioadă în care Plahotniuc își consolida controlul total asupra partidului și instituțiilor-cheie. Surse din interiorul PDM au sugerat că Nichiforciuc nu ar fi avut un profil politic propriu, ci a fost adus și susținut ca om de încredere al centrului de comandă, fiind condus informal de Plahotniuc. 

În timpul regimului Plahotniuc, Nichiforciuc era cunoscut drept un „deputat disciplinat”, fiind implicat în susținerea proiectelor controversate ale guvernării de atunci, dar fără să critice sau să ia poziții publice. Potrivit presei din Republica Moldova, Nichiforciuc are mai multe afaceri in transporturi sau domeniul petrolier. 

După fuga lui Plahotniuc din Republica Moldova, mulți dintre apropiații acestuia au încercat să se reinventeze, să se delimiteze, să-și refacă imaginea. Daca pana in 2023 Eugeniu Nichiforciuc a fost o prezenta discretă, din 2023 a devenit vocal cu privire la Plahotniuc, susținând ca relațiile dintre ei sunt inexistente. 

Totuși, in cercurile de la Chișinău este văzut ca fiind un apropiat al oligarhului, in ciuda afirmațiilor prin care se delimitează de el. Arestarea recentă a Vladimir Andronachi, alt apropiat de Plahotniuc, slăbește cercul vechi de influență. Surse politice susțin că Nichiforciuc încearcă acum să coaguleze în jurul său ce a mai rămas din rețeaua PDM, inclusiv Partidul Democrat Modern din Moldova (PDDM) sub presiunea de a păstra viu „proiectul Plahotniuc”, dar cu față nouă. 

Rețeaua lui Plahotniuc

În ultimii ani, mai mulți analiști politici au atras atenția asupra modului în care anumite figuri aparent marginalizate din perioada Plahotniuc continuă să aibă acces la resurse, influență și canale de comunicare. Iar Nichiforciuc, deși oficial lipsit de o funcție de rang înalt, este adesea menționat în culisele politice moldovenești ca negociator, intermediar sau susținător al unor interese obscure, spun surse politice de la Chișinău. Se discută despre rețele economice rămase din epoca PDM, firme conectate la zonele gri ale economiei, precum și despre conexiuni ce leagă Chișinăul de Tel Aviv, Istanbul sau Moscova. De fiecare dată, numele lui Plahotniuc planează ca o umbră imposibil de atins, dar mereu prezentă.

Acuzat de legături cu oligarhul fugar 

În anul 2019, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, declara că PDM este divizat în două tabere, una dintre ele menținând legătura cu Plahotniuc prin intermediul lui Eugeniu Nichiforciuc:

Citește și: Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin dezvăluie suma de bani din celebra pungă dată de Plahotniuc lui Dodon

„Au plecat din PD cei care sunt în contact cu Plahotniuc. Acolo jumătate din fracțiune nu mai vorbește cu el de mult timp”, afirma Usatîi în toamna aceluiași an.

Eugeniu Nichiforciuc, actualmente lider al formațiunii Mișcarea Respect Moldova, a negat acuzațiile, dar a recunoscut că oligarhul fugar exercită influență asupra unor formațiuni:

„Eu nu pot să spun că (n.r. – Vlad Plahotniuc) coordonează anumite formațiuni, dar cu certitudine pot spune că are contact cu mulți foști membri ai Partidului Democrat. Îi îndeamnă, îi îndrumă, doar că indicațiile sunt ca să nu fie cu Nichiforciuc sau Respect Moldova. Noi, din 2019, am ales alt drum. Pentru a clarifica niște întrebări a fost o discuție, care nu a schimbat nimic în percepție. Fiecare a mers pe drumul lui”, a declarat el în august 2023, în cadrul unei emisiuni TV de la Chișinău.

Totodată, fostul deputat s-ar fi ales cu un dosar penal în iulie 2022, fiind acuzat că i-ar fi oferit unei deputate comuniste suma de 350.000 de euro pentru a părăsi Partidul Comuniștilor și a susține ulterior proiectele legislative ale PDM, conform presei de la Chișinău.

Oligarhul vrea acasă

Vladimir Plahotniuc, alături de Constantin Țuțu, a fost reținut pe 22 iulie pe un aeroport din Atena. Cei doi planificau să zboare spre Dubai, destinația finală fiind însă Rusia, potrivit unor surse citate de ,,Adevărul”.

Totodată, un site de investigații cu sediul în Letonia, ,,The Insider”, a relatat că oligarhul Vladimir Plahotniuc a făcut mai multe vizite în Rusia începând cu luna iunie 2024 pentru a negocia cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, sprijinul Kremlinului în alegerile de la Chișinău, precum și revenirea sa pe scena politică din Republica Moldova.

Din închisoarea din Grecia, oligarhul a transmis, prin intermediul avocaților, că își dorește revenirea în politica din țara sa. 

„Inițial, până la reținerea mea în Grecia, eu, după cum se știa deja în anumite cercuri de la Chișinău, pregăteam înregistrarea unui amplu interviu video, în care intenționam să mă pronunț pe mai multe teme. Ulterior, urma să iau avionul spre Chișinău. Planificam să mă prezint deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost aduse. Însă, din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită, iar acum am rămas blocat la Atena. Avocații mei depun în prezent toate eforturile pentru a urgenta extrădarea mea în Republica Moldova. După ședința instanței judecătorești din Atena din data de 13 august, mingea este deja în terenul autorităților de la Chișinău. Vom vedea dacă guvernarea de la Chișinău dorește cu adevărat extrădarea mea sau va face tot posibilul să o amâne. Până atunci, îmi voi exprima poziția pe diverse subiecte prin alte postări și voi răspunde periodic la întrebările care vă interesează”, a conchis Vladimir Plahotniuc.

Citește și: Prorusul Igor Dodon răspunde acuzațiilor lui Voronin despre banii de la Plahotniuc, iar colegul de coaliție afirmă că a fost ,,sarcasm”

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost dat în căutare internațională de Interpol la începutul acestui an, decizia fiind luată după ce Chișinăul a solicitat revizuirea refuzului din 2020.

Vladimir Plahotniuc, om de afaceri și fost lider al Partidului Democrat din Moldova, a fost unul dintre cei mai influenți politicieni de la Chișinău în deceniul 2010–2020. Poreclit „Păpușarul”, Plahotniuc a fost acuzat că exercita o influență considerabilă asupra întregii clase politice din statul vecin. 

Republica Moldova

