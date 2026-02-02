Video Campanie anti-unire cu România lansată de pro-rusul Igor Dodon: „Cine vrea să se unească, știe unde să se ducă”

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) a demarat o campanie de informare împotriva ideii unirii cu România, prin panouri cu mesaje „patriotice” şi „stataliste”, după declaraţiile recente ale preşedintei Maia Sandu privind un eventual referendum pe acest subiect.

Anunţul a fost făcut luni de Igor Dodon, deputat și preşedinte PSRM, într-o conferinţă de presă. El a atacat poziția Maiei Sandu și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzându-i de intenţii „de a lichida statul Republica Moldova prin aşa-numita unire sau anexare la România”.

„Multe popoare nu au ţara lor, noi o avem – trebuie să preţuim acest lucru. Există însă o gaşcă de trădători la conducere, care au capturat statul, au sărăcit poporul, au distrus economia şi, azi, ei nu mai ascund intenţia de a lichida statul Republica Moldova prin aşa-numita unire sau anexare la România. (…) Maia Sandu şi cei din PAS, prin aceste declaraţii, de fapt au recunoscut public falimentul lor în calitate de oameni de stat şi au dezvăluit că pentru dânşii nu există patrie. (…) Noi am trecut o dată prin experienţa stăpânirii jandarmilor pe teritoriul nostru, care în 1918 au trecut Prutul, au intrat cu arme în Chişinău şi au subordonat populaţia. Iar toate înţelegerile cu Sfatul Ţării privind drepturile de autonomie au fost neglijate în mod obraznic. Noi nu mai dorim asemenea umilinţe nici pentru noi, nici pentru copiii noştri. Cine vrea Unire, ştie unde să se ducă şi să se unească. Noi suntem moldoveni şi vrem să fim suverani şi stăpâni la noi acasă, în Republica Moldova, cu Capitală, Constituţie, Viitor. Vrem să fim ţară, nu marginea cuiva”, a declarat Dodon.

Sursa video: YouTube/ Igor Dodon

Campanie națională cu mesaje „stataliste”

Igor Dodon a anunțat că, începând de săptămâna aceasta, PSRM va desfășura o campanie națională de informare, prin panouri expuse în întreaga țară, cu mesaje precum „Patria noastră este Republica Moldova” și „Republica Moldova nu e România”, pentru a aminti cetățenilor importanța statalității.

„Majoritatea absolută a cetăţenilor noştri, de toate etniile, îşi iubesc Patria – Republica Moldova. Şi majoritatea recunosc faptul istoric că noi suntem moldoveni şi trăim pe un teritoriu care ne-a aparţinut de veacuri. (…) Noi vom purcede şi la acţiuni concrete, dacă va fi necesar. Şi, la prima etapă, vom desfăşura o campanie naţională cu mesaje patriotice şi stataliste, ca să le amintim moldovenilor că statul trebuie preţuit şi protejat. Dacă pierdem statalitatea, vom deveni o provincie marginală a unei ţări străine şi indiferente faţă de soarta noastră”, a mai afirmat Dodon.

Președintele PSRM a spus că această campanie va dura „mai multe luni”, fără a stabili un termen limită, și că formațiunea ar putea lansa și alte acțiuni împotriva unirii, în funcție de evoluția situației politice.

„Unii o să încerce să sărbătorească pe 27 martie Ziua Unirii. Noi considerăm că ziua anexării a fost. Poate către această dată vom veni şi cu alte activități, vom vedea”, a adăugat Dodon.

Declarațiile Maiei Sandu și reacțiile unioniste

Pe 11 ianuarie, preşedinta Maia Sandu a reiterat că ar susţine unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum, precizând însă că în prezent nu există o majoritate de moldoveni favorabilă acestei idei. Sandu a subliniat că autoritățile vor continua să urmărească aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, sprijinită de majoritatea societății.

Ulterior, și alți oficiali, printre care președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, au declarat că ar susține un eventual referendum privind unirea cu România.

Deputatul unionist Vasile Costiuc, din partidul Democrația Acasă, a anunțat intenția de a propune organizarea unui referendum la prima ședință a Parlamentului din acest an. Igor Grosu a calificat inițiativa drept „populistă” și a precizat că deputații PAS nu o vor susține, subliniind că unirea cu România nu este sprijinită de majoritatea moldovenilor și că un plebiscit ar compromite ideea.

Conform unui sondaj Barometrul Opiniei Publice, publicat în septembrie 2025, 33,4% dintre moldoveni ar susține unirea cu România, 45,7% ar vota împotrivă, iar 16,7% rămân indeciși.