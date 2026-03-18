LIVE TEXT Liga Campionilor la fotbal: Barcelona și Liverpool tremură pentru calificarea în sferturile de finală

LIVE TEXT Liga Campionilor la fotbal: Barcelona și Liverpool tremură pentru calificarea în sferturile de finală0
Liga Campionilor la fotbal programează miercuri seară ultimele patru partide contând pentru optimile de finală. Dintre numele mari, Barcelona și Liverpool au emoții pentru calificare. În schimb, Bayern Munchen și Atletico Madrid tratează returul cu relaxare.
Optimile de finală ale Ligii Campionilor
Miercuri
Barcelona - Newcastle 19:45 (în tur, 1-1)
Bayern Munchen - Atalanta 22:00 (6-1)
Liverpool - Galatasaray 22:00 (0-1)
Tottenham - Atletico Madrid 22:00 (2-5)
Marți
Sporting - Bodo/Glimt 5-0 (în tur, 0-3)
Inacio (34), P. Goncalves (61), L. Suarez (78 - penalty), M. Araujo (92), Nel (120+1)
Arsenal - Leverkusen 2-0 (în tur, 1-1)
E. Eze (36), Rice (63)
Chelsea - PSG 0-3 (în tur, 2-5)
Kvarațhelia (6), Barcola (14), Mayulu (62)
Manchester City - Real Madrid 1-2 (în tur, 0-3)
Haaland (41) / Vinicius (22 și 90+4 - primul din penalty)