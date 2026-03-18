O adolescentă pălmuită de un pensionar pe care l-a acroșat cu bicicleta a depus plângere la poliție. Bărbatul intrase pe pista destinată bicicliștilor

O adolescentă în vârstă de 16 ani, din Reșița, a depus plângere la Poliție după ce a fost pălmuită de un bărbat de 69 de ani, în urma unui incident petrecut pe o pistă de biciclete Bărbatul fusese acroșat și proiectat pe trotuar.

Incidentul a avut loc luni seară, pe pista de pe Bulevardul Republicii, potrivit News.ro.

Polițiștii au fost sesizați prin 112 că o persoană e căzută pe stradă. Primele verificări au arătat că pietonul ar fi pătruns pe pista destinată bicicliștilor, moment în care a fost lovit de adolescentă, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.

După impact, între cei doi a izbucnit un conflict spontan, iar bărbatul ar fi pălmuit-o pe minoră.

Pensionarul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, însă nu a dorit să depună plângere pentru vătămare corporală din culpă.

Minora a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Inițial, fata nu a formulat plângere pentru agresiune, însă marți, 17 martie, s-a prezentat la Poliția Municipiului Reșița și a depus o sesizare pentru lovire sau alte violențe.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița.