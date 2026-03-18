Un meteorit de șapte tone a traversat mai multe state americane și s-a dezintegrat cu un zgomot asurzitor

Un meteorit de aproximativ șapte tone, observat din mai multe state americane, a traversat cerul deasupra orașului Cleveland cu o viteză de circa 72.000 km/h și s-a dezintegrat cu un zgomot puternic, relatează agențiile internaționale de presă.

Explozia produsă a eliberat o energie echivalentă cu aproximativ 250 de tone de TNT, iar unda sonoră a fost suficient de puternică încât să fie auzită și resimțită inclusiv de personalul Serviciului Național de Meteorologie din Cleveland.

Martori din mai multe state au relatat că au văzut marți, în jurul orei locale 9:00 (15:00, ora României), „o minge de foc strălucitoare”. American Meteor Society a primit semnalări dintr-o arie extinsă, din Wisconsin până în Maryland.

NASA a confirmat ulterior că obiectul avea un diametru de aproximativ 1,8 metri. Nu au fost identificate imediat fragmente ale meteoritului. „Este posibil să existe câteva bucăți mici, însă cea mai mare parte s-a dezintegrat în atmosferă”, a declarat meteorologul Brian Mitchell.

Un mic asteroid

Meteoritul a fost observat pentru prima dată la aproximativ 80 de kilometri deasupra lacului Erie, în apropiere de Lorain. Acesta a parcurs peste 55 de kilometri prin atmosfera superioară înainte de a se fragmenta deasupra localității Valley City, la nord de Medina, potrivit unui comunicat al lui Bill Cooke, șeful Meteoroid Environments Office al NASA din Huntsville, Alabama.

„A arătat într-adevăr ca o minge de foc, ceea ce indică faptul că vorbim despre un meteorit, adică un mic asteroid”, a explicat astronomul Carl Hergenrother. El a subliniat că, deși uneori obiectele care ard în atmosferă pot fi sateliți care reintră aceștia nu sunt, de regulă, la fel de strălucitori.

Potrivit lui Hergenrother, meteoriții ajung pe teritoriul Statelor Unite, în medie, aproximativ o dată pe zi, iar particule mai mici de praf cosmic cad chiar de câteva ori pe oră. Oamenii de știință monitorizează aceste fenomene cu ajutorul unor rețele de camere speciale, însă tot mai des astfel de evenimente sunt surprinse și de public, cu telefoane mobile sau camere de supraveghere.