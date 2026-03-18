Un nume mare l-a anunțat pe Chivu că nu vrea să îmbătrânească la Inter: „Dorința de a mă întoarce este mereu prezentă în mine”

Atacantul argentinian Lautaro „Il Toro” Martinez (28 de ani), căpitanul echipei de fotbal Inter Milano, visează să joace din nou pentru echipa din Argentina care l-a format, Racing Club de Avellaneda. În 2018, Racing Club pe Lautaro l-a vândut la Inter. Clubul sud-american îl are președinte pe fostul atacant Diego Milito (46 de ani). Poreclit „Prințul”, Milito a pus umărul la tripleta din 2010 reușită de Inter, fiind coleg cu Chivu.

Într-un interviu acordat pentru Racing Radio, Lautaro Martinez a vorbit deschis: „Mai am trei ani de contract cu Inter. Mi-ar plăcea să rămân mult timp în fotbalul de top. Mă simt bine și sunt încă tânăr, dar pe viitor aș vrea să le arăt copiilor mei dragostea pe care fanii lui Racing o au pentru mine.

Milito? Vorbesc cu el în fiecare săptămână. A fost mereu acolo pentru mine, chiar și la începutul carierei mele. Mi-a trimis un mesaj după ce m-am accidentat și am vorbit despre Racing, care nu merge bine, dar i-am trimis un mesaj de susținere pentru club”.

E așteptat după Mondialul din vară

În final, Lautaro a povestit că a făcut o vizită în cantonament, la o vizită făcută în Argentina: „Într-o zi eram la Tita (centrul de antrenament al lui Racing) pentru că un prieten de-al fratelui meu juca pentru echipa de rezervă. Ajunsesem în Argentina în ziua aceea, fusesem chemat la echipa națională și m-am dus direct pe teren.

L-am întâlnit pe Costas (antrenorul lui Racing) care mi-a spus: «Rămâi aici, te așteptăm, vino, revino anul viitor, joacă Campionatul Mondial și vino». Dorința de a mă întoarce la Racing este mereu prezentă în mine, datorită momentelor pe care le-am trăit, pentru că mi-au permis să fac ceea ce fac astăzi. Dincolo de sacrificiile pe care le-am făcut, m-au ajutat foarte mult”.