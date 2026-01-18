Traian Băsescu crede că Maia Sandu a fost imprudentă când a vorbit despre unirea cu România. „Are o opoziție extrem de puternică”

Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa.

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a declarat că înțelege dorința Maiei Sandu de a dori să se facă unirea Republicii Moldova cu România, însă apreciază că președinta Sandu ar trebui să fie mai prudentă în declarații.

„Aș vota pentru unire, dar în ceea ce privește afirmația Maiei Sandu, în afară de faptul că onorează, că un om cinstit, e și cetățean român, cred că a fost puțin imprudentă. Pentru că ea are o opoziție extrem de puternică și a stârnit, într-un moment destul de dificil, toată echipa lui Dodon, Voronin, toți rusofilii ăștia au pornit o campanie extrem de viguroasă împotriva ei, făcând-o trădătoare și în toate felurile. Deci cred că a fost puțin imprudentă, o onorează, dar putea să fie mai prudentă. Noi știm că ar vrea să facă unirea cu România, dar când are război la graniță, în Ucraina, cu rușii gata să facă orice, cu o poziție foarte puternică în țară, putea să fie prudentă”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Maia Sandu a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici, că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România, fiind pentru prima dată când şefa statului moldovean face, din această calitate, un comentariu în acest sens.

Întrebată dacă ea personal ar susţine unirea cu România, Maia Sandu a răspuns ferm: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Întrebată de ce, Maia Sandu a spus: „Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”.

Socialiștii, conduși de fostul președinte de țară Igor Dodon, cer demisia președintei Maia Sandu, pe motiv că susține unirea țării sale cu România, și solicită structurilor judiciare să inițieze o anchetă privind posibila „trădare de patrie”.

,,De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată și că este dispusă să susțină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naționale, exprimată conștient, public și pe o platformă străină”.

,,Deosebit de cinic și periculos este faptul că asemenea declarații provin de la o persoană care ocupă temporar funcția de Președinte al Republicii Moldova. Potrivit Constituției, Președintele este garantul suveranității și independenței statului. Maia Sandu, dimpotrivă, utilizează funcția supremă în stat ca tribună pentru promovarea proiectului unionist și a dictatului extern, subminând bazele statalității moldovenești”, se arată într-un comunicat de presă al PSRM.