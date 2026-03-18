Mister pe o autostradă din Germania: poliția caută 15 tone de jeleuri după ce containerul unui TIR a fost furat în plină zi

Containerul unui TIR încărcat cu jeleuri în valoare de 250.000 de euro a fost furat în plină zi dintr-o parcare de pe o autostradă din Germania. Șoferul a descoperit dispariția abia seara, iar autoritățile au demarat cercetările.

Potrivit poliției, șoferul de 41 de ani și-a lăsat vehiculul nesupravegheat marți dimineață, în jurul orei 7:45, la o stație de servicii din apropierea orașului Neustadt-Glewe.

Când s-a întors în parcare în jurul orei 20:45, containerul dispăruse, împreună cu încărcătura de jeleuri estimată la 250.000 de euro, potrivit thestar.

Rămâne un mister modul în care hoții au reușit să scoată containerul de pe camion fără să fie observați, în plină zi.

Poliția a deschis o anchetă și efectuează cercetări pentru recuperarea încărcăturii.

Reprezentanții autorităților au declarat că se fac verificări în zona autostrăzii și că ancheta continuă pentru identificarea făptașilor.