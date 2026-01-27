Premierul Ilie Bolojan a precizat că sprijină unirea României cu Republica Moldova și ar vota „da”, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens.

Întrebat despre declarația președintei Maia Sandu, care afirmase că ar vota pentru unirea cu România, Bolojan a spus că aceasta „nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o în toți acești ani de când este președinta Republicii Moldova”.

„E o atitudine de confirmare a ceea ce a făcut dânsa pe această funcție, făcând tot posibilul ca Moldova să se dezvolte, să fie o țară sigură, o țară europeană. Iar asta înseamnă, în primul rând, un drum spre Europa prin România”, a declarat Ilie Bolojan.

„În condițiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum și în țara noastră, eu aș vota da”, a răspuns premierul la întrebarea dacă ar vota pentru unire la un eventual referendum.

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova Anatol Șalaru a declarat, într-un interviu pentru Adevărul, că declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind o posibilă unire cu România sunt realiste și trebuie privite în contextul geopolitic actual, marcat de războiul din Ucraina, de incertitudinile legate de pace și de schimbarea atitudinii SUA față de securitatea Europei. Șalaru avertizează că unirea cu România ar putea deveni „ultima soluție” pentru Chișinău, dacă integrarea europeană e blocată, în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu riscuri majore.