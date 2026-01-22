Maia Sandu: Nu există o majoritate a cetățenilor pentru unirea cu România. Ce spune despre aderarea parțială la UE

Președinta Maia Sandu subliniază că pentru unirea cu România nu există o majoritate a cetățenilor care să o susțină spre deosebire de sprijinul populației pentru aderarea țării la UE, precizând că prioritățile țării sale sunt acum pacea și siguranța. A făcut precizările după ce, recent, a declarat că va susține unificarea în cazul unui referendum.

,,Ceea ce îmi doresc eu pentru Republica Moldova este să fim în pace și siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la Uniunea Europeană sau, eventual, ar putea fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru prima opțiune avem sprijinul majorității cetățenilor, lucru pe care l-am văzut la referendum. Pentru a doua opțiune, care ne-ar putea garanta atât pacea, cât și apartenența la lumea liberă, nu există, deocamdată, o majoritate. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”, a afirmat Maia Sandu după ce, recent, într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici că dacă ,,Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Întrebată ce crede despre faptul că la Bruxelles se discută despre un nou format de aderare la Uniunea Europeană, unul parțial, care ar include Republica Moldova și i-ar permite țării vecine să devină membră fără drepturi depline, Maia Sandu a răspuns că statul pe care-l conduce își dorește aderarea cu drepturi depline.

„În primul rând, nu am avut nicio discuție cu Comisia Europeană sau cu orice altă instituție europeană. Nu a fost abordat acest subiect. Mai mult, am văzut o reacție a Comisiei Europene prin care a infirmat ceea ce a spus presa. Noi susținem, bineînțeles, aderarea Republicii Moldova cu drepturi depline și repet, nu am fost abordați niciodată de reprezentanți ai Uniunii Europene despre o altă modalitate de aderare. Știm că există asemenea discuții; la ce nivel, nu putem spune, dar vedem și noi în presă că există, în special, o discuție complicată și serioasă între statele membre despre procesul de luare a deciziilor. Vreau să fie foarte clar: această discuție pornește evident de la problemele cu care se confruntă astăzi Uniunea Europeană, atunci când un stat membru sau două opresc decizii importante folosindu-și dreptul de veto. În contextul extinderii Uniunii Europene, când vor fi mai multe state membre, este normal ca acestea să-și pună problema cum va funcționa procesul decizional. Noi ne dorim să aderăm cu drepturi depline”, a adăugat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Trupele ruse, obstacol în soluționarea conflictului din regiunea transnistreană

În ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean, Maia Sandu a subliniat că nu l-a menționat ca prioritate a Președinției din motiv nu este prerogativa acesteia, ci a Guvernului și a Biroului pentru Reintegrare, structură din cadrul Executivului de la Chișinău.

Citește și: Cum va vota lidera de la Chișinău în cazul unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România

„Dar asta nu înseamnă că nu este o prioritate pentru noi. Există și alte subiecte pe care nu le-am menționat. M-am referit la lucruri pentru care președintele are competențe mai mari și pe care le poate realiza. În ceea ce privește rezolvarea conflictului transnistrean, bineînțeles că eforturile vor continua. Așa cum am spus de nenumărate ori, principalul obstacol în acest proces este prezența ilegală a trupelor ruse, iar pentru această problemă în acest moment nu avem o soluție. Insistăm pe rezolvarea pașnică a conflictului”, a detaliat Maia Sandu.

Alegeri libere și corecte în regiunea pro-rusă

Totodată, președinta Republicii Moldova a vorbit și despre decizia magistraților Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău privind alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care obligă autoritățile să desfășoare scrutinul conform legii electorale a Republicii Moldova. Maia Sandu a subliniat că este important ca alegerile să fie legale, reamintind de scrutinurile precedente în care au fost cumpărate voturi.

„Ne dorim ca în autonomie alegerile să fie libere și corecte, fie că este vorba de Adunarea Populară, fie de funcția de bașcan. E bine pentru toți pentru oamenii din autonomie, pentru Chișinău și pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Știm ce s-a întâmplat la alegerile precedente, când au fost cumpărate voturi. Ar fi rușinos să asistăm la un lucru similar în următoarele luni. Ne dorim ca cetățenii să aleagă oameni onești, pentru că, dacă cei care conduc autonomia sunt integri, relația cu Chișinăul va fi mai bună, ceea ce va aduce beneficii reale pentru cetățeni”, a menționat Maia Sandu.

Reacție după depistarea dronei cu explozibil

De asemenea, Maia Sandu a reacționat în cazul dronei cu explozibil depistate joi dimineață în grădina unei case din sudul țării, menționând că nu este suficientă doar condamnarea incidentului în raport cu Federația Rusă, ci este nevoie și de consolidarea capacității de protecție a spațiului aerian al Republicii Moldova, ceea ce este dificil din cauza cererii mari la nivel internațional.

„Doar să ne exprimăm poziția și să condamnăm nu este suficient, pentru că Rusia continuă, atât în raport cu Republica Moldova, cât și cu alte state, să violeze spațiul aerian. Vom continua să ne consolidăm capacitatea de protecție a spațiului aerian. Toate țările încearcă să achiziționeze asemenea echipamente, iar cererea este adesea mai mare decât oferta”, a menționat lidera de la Chișinău.

În data de 22 ianuarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă care a durat două ore, vorbind despre prioritățile instituției prezidențiale, precum și a răspuns la întrebările jurnaliștilor.



