Fostul jurnalist moldovean care promovează propaganda rusă, arestat pentru 30 de zile. Ce spune despre acuzații

0
0
Publicat:

Gabriel Călin, fost jurnalist și actual lider al formațiunii Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de corupere electorală și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată joi de instanța din Chișinău.

Gabriel Călin a fost arestat pentru 30 de zile. FOTO: Facebook
Gabriel Călin a fost arestat pentru 30 de zile. FOTO: Facebook

Escortat de polițiști la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana, învinuitul a fost întrebat de jurnaliști ce are de spus despre acuzații, iar el a răspuns, folosind un discurs specific propagandei ruse.

„Este adevărat că locuim în Republica lui Soros și voi sunteți niște angajați ai lui”, a spus acesta. 

Avocatul a menționat că Gabriel Călin nu-și recunoaște vina. 

Gabriel Călin, fost jurnalist și actual lider al formațiunii Uniunea Creștin-Socială din Moldova, a fost arestat la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

,,Precum anunțau autoritățile de drept anterior, bărbatul e suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei”, au precizat procurorii PCCOCS.

Încătușat după descinderi

Acesta a fost încătușat marți, 30 septembrie, în urma mai multor descinderi soldate cu ridicarea unor sume impunătoare de bani. 

,,Urmare a peste 20 de percheziții, ofițerii de Poliție au ridicat probe esențiale: mijloace financiare în sumă de $36.000 și €5750, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Rusia. În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste $150.000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia în Moldova. În timpul documentării, a fost constatată o discrepanță de peste 4.800.000 lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate”, au adăugat acuzatorii moldoveni, subliniind că anchetează în continuare acest caz. 

În aceeași zi a fost percheziționat domiciliul unui alt membru al formațiunii, fiind vorba de bloggerul Vitalie Florea. 

Gabriel Călin este un propagandist care promovează narațiunile Kremlinului și critică puterea de la Chișinău. Acesta conduce UCSM, formațiune care a participat la scrutinul parlamentar din data de 28 septembrie. 

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), UCSM a acumulat 0,12% din sufragii (1.837 de voturi), un număr insuficient pentru accederea în Parlament.

Republica Moldova

