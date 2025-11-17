search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Berlinul oferă Chișinăului susținere financiară pentru dezvoltare și reforme pe fondul aderării la UE

Berlinul oferă Chișinăului susținere financiară în valoare de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltare și reforme pe fondul aderării la UE, anunțul fiind făcut de ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în timpul unei întrevederi cu prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu.

Germania oferă 24, 4 milioane de euro Republicii Moldova. FOTO: Gov.md
Germania oferă 24, 4 milioane de euro Republicii Moldova. FOTO: Gov.md

Potrivit responsabililor Guvernului de la Chișinău, acordurile pentru primirea grantului urmează să fie negociate și semnate în perioada următoare.

,,Germania va oferi 14,4 milioane de euro asistență tehnică pentru sprijinirea procesului de aderare, construirea unei economii puternice și inovatoare, cooperare tehnică pentru îmbunătățirea serviciilor locale, proiecte implementate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Alte 10 milioane de euro vor fi acordate pentru proiectul „Protecția copiilor și accesul la servicii de apă, sanitație și igienă, de sănătate și sociale pentru refugiații ucraineni și comunitățile gazdă din Republica Moldova”, implementat de Banca Germană de Dezvoltare KfW și UNICEF”, au subliniat angajații Executivului. 

Șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău a mulțumit pentru acest sprijin suplimentar, subliniind ,,contribuția semnificativă a Germaniei la Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, din care se achită compensațiile la energie”.

Cei doi au discutat despre cooperarea în domeniul Educației, Germania fiind modelul și partenerul țării vecine în implementarea învățământului dual, au afirmar responsabilii structurii menționate. 

,,Părțile au exprimat susținerea pentru deschiderea unui birou de legătură al Institutului Goethe la Chișinău, o inițiativă care va contribui la intensificarea schimburilor culturale”, au adăugat reprezentanții Executivului moldovean.

Cei doi demnitari au discutat și despre oportunitățile de extindere a colaborării economice dintre cele două state, Germania fiind unul dintre principalii investitori în Republica Moldova și ocupând locul șase în topul partenerilor comerciali ai țării vecine. 

În prezent, în Republica Moldova activează 429 de companii cu capital german.




Republica Moldova

