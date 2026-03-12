Revoluția inteligenței artificiale în supermarketuri: Creșteri spectaculoase de trafic pentru retailerii din Spania

Inteligența artificială începe să aibă efecte vizibile în comerțul alimentar din Spania. În timpul ultimului sezon de Crăciun, un lanț de supermarketuri din Valencia a înregistrat o creștere spectaculoasă a traficului pe magazinul online, după ce a introdus tehnologii bazate pe AI.

Potrivit datelor companiei de consultanță Deloitte, traficul online al magazinelor rețelei Consum a crescut cu 693% în perioada sărbătorilor de iarnă. Presa spaniolă notează că implementarea inteligenței artificiale a contribuit decisiv la această creștere.

Compania nu doar că s-a extins, dar a majorat și salariile angajaților, pe fondul dezvoltării accelerate, relatează El economista.

Cum ar putea arăta „supermarketul viitorului”

Subiectul a fost discutat la o conferință dedicată viitorului comerțului alimentar, unde specialiștii au analizat modul în care digitalizarea transformă retailul pentru a răspunde noilor cerințe ale consumatorilor.

Nuria Enríquez, specialistă în transformare digitală, a explicat cum sunt dezvoltate aceste „hipermarketuri ale viitorului”. Unul dintre principalele instrumente folosite este inteligența artificială, aplicată în special pentru personalizarea comunicării cu fiecare client.

Tehnologia este utilizată și pentru analizarea opiniilor și sentimentelor consumatorilor, gestionarea volumelor mari de documente interne și automatizarea sarcinilor repetitive.

„În supermarketul viitorului, cheia va fi să ușurăm viața clientului, oferind soluții care reduc sarcinile și economisesc timp: de la construirea automată a coșurilor de cumpărături la servicii personalizate bazate pe sănătatea, nutriția sau stilul de viață al clientului”, a explicat Enríquez.

Pentru a face față acestei transformări, compania se bazează pe analiza datelor. Volumul mare de informații colectate le permite retailerilor să înțeleagă mai bine nevoile clienților, să ofere servicii mai utile și personalizate și să îmbunătățească modul în care comunică cu aceștia.

Potrivit specialistei, marea provocare a industriei nu va fi doar vânzarea de produse, ci și capacitatea de a oferi fiecărui client o experiență personalizată și apropiată, anticipând nevoile sale viitoare.

Consumatorul se schimbă rapid

La aceeași conferință, Elena Izquierdo, partener responsabil de sectorul retail la Monitor Deloitte, a arătat că studiile companiei indică o schimbare profundă a comportamentului consumatorilor.

„Vom avea un consumator în schimbare, din ce în ce mai divers și cu dimensiuni multiple. Societatea și cultura sunt în continuă evoluție, iar consumatorii își vor rupe «lanțurile tradiționale», deoarece piața a trecut de la a fi condusă de ofertă la a fi condusă de cerere”, a explicat Izquierdo.

Ea avertizează că tehnologia va evolua rapid în următorii ani. „Vom avea o tehnologie exponențială care va eclipsa progresul ultimului deceniu. În plus, schimbările climatice extreme și impactul lor economic viitor vor pune presiune pe industria bunurilor de consum pentru a se transforma și a inova”.

La rândul său, Pablo de la Rica a subliniat că retailul trebuie să răspundă unui client „din ce în ce mai exigent, informat și responsabil”.

Acest tip de consumator pune accent pe confort, raportul calitate-preț și o alimentație conștientă. În același timp, caută să aibă grijă de sănătate fără a renunța la plăcerea de a mânca și fără a ignora impactul asupra mediului.

În acest context, brandurile și distribuitorii încearcă să se apropie mai mult de clienți, oferind produse și servicii mai transparente și mai oneste, cu scopul de a construi relații bazate pe încredere și responsabilitate, care să depășească simpla tranzacție comercială.