Ce spun cadrele didactice din Republica Moldova despre înlocuirea manualelor de matematică cu cele din Estonia

0
0
Publicat:

Majoritatea cadrelor didactice din Republica Moldova nu văd cu ochi buni anunțul ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, privind înlocuirea manualelor de matematică cu cele din Estonia. Aceștia susțin că manualele trebuie să fie create de autori locali.

Majoritatea profesorilor nu văd cu ochi buni înlocuirea manualelor de matematică. FOTO: Crafti.md
Majoritatea profesorilor nu văd cu ochi buni înlocuirea manualelor de matematică. FOTO: Crafti.md

Ministrul moldovean al Educației și Cercetării, Dan Perciun, a afirmat că autoritățile sunt în proces de „reformă curriculară”, care va fi încheiată până în 2027 și care va include „manuale noi pentru toate disciplinele”.

„Cred că un element important de noutate este că am ajuns să recunoaștem că avem discipline la care nu știm să facem manuale, și asta e bine că recunoaștem acest lucru”, a adăugat Dan Perciun.

Mai mult, demnitarul moldovean a afirmat că manualele de matematică vor fi cumpărate cu suportul Uniunii Europene din Estonia, urmând să fie traduse și folosite de elevii claselor I–XII, subliniind că acest lucru va avea loc pentru „ca să nu mai experimentăm cu producția locală”.

„O să localizăm, bineînțeles, aceste manuale și le vom lua ca bază pe cele din Estonia, iar curriculum-ul o să-l construim pe baza celui din Estonia”, a completat Dan Perciun.

Opinia cadrelor didactice

„Adevărul” a discutat la acest subiect cu Constantin Leu, care este profesor de matematică de doi ani în cadrul liceului „Spiru Haret” din municipiul Chișinău. Tânărul profesor susține că înlocuirea manualelor moldovenești cu cele estoniene va reprezenta o modernizare „necesară” pentru țara sa.

„Manualele estoniene se remarcă prin claritate, accentul pus pe înțelegerea profundă și pe aplicarea conceptelor în situații reale. Adaptarea acestui model ar reduce memorarea mecanică”, a spus Constantin Leu.

Totuși, el susține că succesul acestei reforme depinde de formarea profesorilor și de adaptarea conținutului la contextul local.

„Din propria experiență față de manualele actuale, ar fi necesar și schimbarea raportului dintre volumul de material teoretic și exercițiile practice, punând un accent mai mare pe exerciții de mai multe nivele de complexitate”, a adăugat Constantin Leu.

Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, a subliniat că majoritatea profesorilor nu sunt de acord cu această măsură.

„Sunt colegi care consideră că este bine să apelăm la alții, dar sunt mai puțini. Majoritatea, din câte am discutat cu colegii, nu prea acceptă această variantă. Ar fi bine să se mizeze pe specialiștii din Republica Moldova. Avem destui specialiști. În linii mari, nu privesc lucrurile cu ochi buni. Ar fi mai corect să se încerce toate mijloacele pentru a forma o echipă de autori din Republica Moldova, dar, dacă se consideră că eforturile au fost zadarnice și nu există astfel de specialiști, oamenii nu prea înțeleg oportunitatea de a apela la manuale din alte țări”, a menționat Ghenadie Donos.

Potrivit ministrului Dan Perciun, manualele respective vor fi traduse în limba română și „localizate”, urmând să fie utilizate de elevii claselor I–XII începând cu anul 2027, când ar urma să fie introdus noul curriculum din țara vecină. 

Elevii moldoveni au carențe la matematică 

Testul PISA 2022 (un program internațional care evaluează competențele practice ale elevilor) a arătat că doar 44,3% dintre elevii de 15 ani din țara vecină ating nivelul minim la matematică, majoritatea problemelor fiind de logică.

Mai mult, elevii dau cu greu examenul de matematică, iar pentru a soluționa problema, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a pus la dispoziție în acest an meditații gratuite pentru un număr de peste 6.000 de elevi din clasa a IX-a.

De asemenea, a lansat campania „Matematica de la egal la egal”, în timpul căreia elevii de liceu i-au ajutat pe colegii mai mici să se pregătească pentru examenul de absolvire a gimnaziului.

Chiar și așa, în 2025, printre cele mai slabe rezultate au fost la examenele de matematică de la clasa a IX-a.

În sesiunea din 2024, aproximativ 1.600 de elevi moldoveni nu au susținut examenul de matematică nici după a treia încercare. 

Republica Moldova

