AUR Moldova își retrage reprezentanții electorali din secțiile de vot din diasporă. Motivul invocat

Liderul AUR, Boris Volosatîi, a anunțat în ziua votului că reprezentanții partidului de la secțiile de votare din străinătate au fost retrași, decizia fiind luată din motive de securitate electorală.

Într-o postare pe Facebook, liderul Alianței pentru Unirea Românilor din Republica Moldova a precizat că ,,în contextul informațiilor privind posibile tentative de infiltrare și influențare externă asupra procesului electoral, partidul a decis să își retragă toți reprezentanții din secțiile de votare constituite în străinătate”.

Iar decizia respectivă a fost luată ,,în urma unei analize interne și a sesizărilor primite în ultimele zile, care au ridicat suspiciuni legate de încercări de racolare a persoanelor pentru a se prezenta drept delegați ai AUR, fără a avea vreo afiliere reală cu partidul. În aceste condiții, pentru a evita orice risc asupra integrității procesului electoral și pentru a nu lăsa loc unor manipulări, conducerea AUR din Republica Moldova a depus oficial, la 26 septembrie 2025, cererea de retragere a împuternicirilor reprezentanților pentru perioada electorală”.

„Considerăm că transparența și siguranța procesului electoral sunt mai importante decât orice interes partinic. Nu putem permite ca votul cetățenilor din diaspora să fie umbrit de tentative de ingerință ostilă. AUR va respecta până la capăt legalitatea și va veghea ca alegerile să se desfășoare corect și în condiții de securitate maximă”, a declarat Boris Volosatîi, președintele AUR din Republica Moldova.AUR condamnă ferm ingerințele Kremlinului și orice încercare de manipulare a procesului electoral. Totodată, partidul își reafirmă încrederea în profesionalismul organelor electorale și în capacitatea cetățenilor Republicii Moldova de a-și exprima votul liber și responsabil.„Un vot conștient, liber și responsabil este cea mai puternică garanție a unui viitor european și democratic pentru Republica Moldova. Diaspora, ca parte vie și activă a poporului nostru, are un rol decisiv în acest proces”, a subliniat Boris Volosatîi.

Reprezentanți electorali, racolați cu bani

Sute de reprezentanți electorali din diasporă au fost racolați organizat, fiind ademeniți cu salarii și bonusuri mari, printr-un „Centru de operațiuni” documentat de jurnaliștii ,,Ziarului de Gardă” din Republica Moldova.

Aceștia au fost echipați cu camere de corp, iar o parte din echipamente au fost finanțate de un bărbat din Germania implicat în distribuirea de falsuri. Printre intermediarii recrutării se numără un fost polițist și persoane cu legături politice controversate, inclusiv un vicepreședinte al unui partid fondat de Liviu Dragnea.

Reprezentanții unor concurenți electorali implicați au negat participarea în această operațiune centralizată.

Urmele implicării Rusiei au devenit vizibile printr-o companie din regiunea transnistreană, sancționată de UE pentru facilitarea unor operațiuni cibernetice sponsorizate de Moscova.

,,Ziarul de Gardă a intrat în posesia unui regulament dedicat coordonatorilor „din țară și din străinătate”, care descrie scopul acestora: „Acționarea ca verigă de legătură între Centrul de Operațiuni/ Sediul Central și secțiile de votare”, de unde deducem ierarhia rețelei de recrutare: reprezentant – coordonator – Centrul de Operațiuni. Din document reiese că, în perioada 20-25 septembrie, coordonatorul se întâlnea fizic sau online cu reprezentanții secțiilor de votare pe care le supraveghea și făcea grupuri pe aplicațiile de mesagerie pentru raportare și coordonare. În fiecare grup erau distribuiți, pe secție, câte patru reprezentanți ai diferitor concurenți electorali, era selectat „un reprezentant principal” și se stabilea schema de rotație în secția de votare. Totodată, coordonatorul este responsabil de furnizarea echipamentelor audio-video reprezentanților și explicarea regulilor de utilizare a acestora”, mai notează sursa citată.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.