Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Exclusiv Planul în 15 puncte propus de Trump în Iran, desființat: „Aceste negocieri vor dura mult mai mult de o săptămână-două”

Propunerea de pace în 15 puncte avansată de Donald Trump pentru Iran prevede multe condiții care sunt, pur și simplu, imposibil de acceptat pentru Teheran, explică Ioana Mateș, expertă în relații internaționale și avocat specializat în regiune. Situația este similară cu solicitările Iranului.

Propunerile de pace avansate de administrația Trump par imposibil de acceptat. FOTO: EPA EFE
„The Guardian” analizează planul de pace în 15 puncte în vederea unui acord cu Iranul, la care a făcut probabil referire Donald Trump în ultimele declarații. Diplomați citați de publicație susțin că planul provine în mare parte dintr-o propunere elaborată de echipa sa de negociere în timpul discuțiilor privind programul nuclear din urmă cu an.

Printre propuneri se numără restricții asupra programului de rachete balistice și a programului nuclear, precum și încetarea sprijinului acordat grupărilor afiliate Iranului din regiune, dar și deschiderea Strâmtoarii Ormuz.

Diplomații notează că anumite elemente ale cadrului din 2025 ar putea fi depășite, având în vedere rundele suplimentare de negocieri din 2026 și consecințele loviturilor americane asupra infrastructurii nucleare iraniene, în special asupra facilităților de îmbogățire a Uraniului.

„În ciuda acestui fapt, nu există indicii clare că o versiune semnificativ revizuită a fost prezentată oficial Iranului sau agreată de ambele părți”, conchid jurnaliștii britanici.

Pe de altă parte, printre solicitările Teheranului se numără închiderea tuturor bazelor militare americane din Golful Persic, ridicarea completă a sancțiunilor și despăgubiri pentru daunele suferite în urma atacurilor anterioare. În plus, Iranul cere garanții că războiul nu va continua și încetarea atacurilor Israelului asupra grupării Hezbollah, aliată a Teheranului, notează Reuters.

De asemenea, Iranul ar dori un acord regional care să-i permită să perceapă taxe de trecere pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care circulă aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Iranul ar fi început să perceapă taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz de către unele nave comerciale, semn că țara își consolidează controlul asupra acestei rute maritime vitale, a relatat Bloomberg. Sursa citată susține că taxa de trecere pentru anumite nave comerciale este de 2 milioane de dolari. Presa spaniolă a relatat că navele care aparțin Spaniei vor putea tranzita gratuit Strâmtoarea, având în vedere poziția critică a premierului spaniol vis-a-vis de intervenția americano-israeliană în Iran.

De ce programul nuclear și programul balistic nu se vor pune în discuție

Planul de pace transmis Iranului de către administrația americană a stârnit numeroase controverse, fiind prezentat ca o soluție amplă pentru stabilizarea Orientului Mijlociu. Totuși, potrivit Ioanei Mateș - expertă în relații internaționale și avocat specializat în regiune, care a reprezentat sute de companii românești în Iran, înaintea sancțiunilor - există o ruptură fundamentală între ceea ce cer Statele Unite și ceea ce Iranul este dispus să accepte.

Primul și cel mai sensibil punct este legat de programul nuclear. Poziția Iranului este, în opinia expertei, complet inflexibilă: „În privința dezmembrării echipamentelor nucleare nu se va pune în discuție”. Motivația nu este doar una strategică, ci și economică și socială. Iranul are nevoie de energie: „centralele pe gaz nu fac față necesarului intern”, iar suplimentarea capacităților energetice devine o necesitate urgentă.

Componentă civilă a programului este esențială: „au nevoie de energie nucleară, dar au nevoie de Uraniu pentru echipamente medicale, cercetare și agricultură”, explică Mateș. Din această perspectivă, cererea SUA de dezmembrare a facilităților nucleare este complet inacceptabilă. „Nu o să fie niciodată de acord să-și predea materialul nuclear”, subliniază aceasta, amintind că Iranul consideră programul nuclear „efortul de generații”, plătit inclusiv cu vieți omenești.

Există totuși o zonă de compromis limitată: „sunt de acord să se supună inspecțiilor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică și să dilueze orice concentrație până la nivelul uzului civil”. Aceasta este, în esență, singura concesie reală posibilă.

„Pacea prin forță”: Trump invocă doctrina lui Reagan din perioada Războiului Rece. Ultimatum de 48 de ore pentru Iran privind Strâmtoarea Ormuz

Un alt punct critic al planului american este programul de rachete balistice. Și aici răspunsul Iranului este categoric: „sub nicio formă nu este un punct de negociere”. Din perspectiva Teheranului, acest program ține de „dreptul natural de a se apăra”. Într-un context regional instabil, renunțarea la această capacitate ar însemna vulnerabilitate strategică majoră.

Situația din Strâmtoarea Ormuz - dialogul pare posibil

În ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, lucrurile sunt mai nuanțate. Nu există o poziție rigidă, iar expertul consideră că „va exista loc de negociere”. Cel mai probabil, soluția ar putea fi un acord regional între statele din Golful Persic: „un acord de navigare și un acord de exploatare semnat de statele riverane”. Acesta este unul dintre puținele puncte unde dialogul pare posibil.

Situația devine însă din nou rigidă când vine vorba despre influența regională a Iranului și sprijinul pentru grupări precum Hezbollah. Mateș explică această politică printr-o dimensiune ideologică: Iranul se vede ca protector al „popoarelor oprimate”. În acest context, sprijinul pentru astfel de grupări nu este negociabil fără concesii majore din partea adversarilor.

De altfel, expertul identifică o linie roșie absolută: „în absența retragerii trupelor israeliene din sudul Libanului nu va putea exista niciun compromis”. Această condiție, spune ea, are „100% certitudine” și blochează practic orice acord rapid.

Cred că aceste negocieri vor dura mult mai mult

Un alt punct sensibil este cererea Iranului privind retragerea bazelor militare americane din regiune. Deși pare o solicitare maximală, Mateș o interpretează mai degrabă ca pe un instrument de negociere: „Este un stimulent, o idee pe care vrea să o pună pe tapet țărilor din Golful Persic”. Scopul real ar fi crearea unei arhitecturi regionale de securitate fără intervenția SUA: „un fel de pact de neagresiune”.

„Negociaţi cu voi înşivă?”. Donald Trump, ironizat de un oficial de la Teheran

Totuși, șansele ca Statele Unite să accepte sunt minime. O astfel de decizie ar presupune „o întreagă restructurare a unei doctrine militare, ceea ce nu poate fi realizat rapid și nici fără costuri strategice majore.”

În acest context, negocierile nu pot fi rapide. „Dacă viitorul apropiat înseamnă o săptămână, două, nu cred. Cred că aceste negocieri vor dura mult mai mult”, avertizează Mateș. Complexitatea temelor – de la nuclear la securitate regională – implică un proces lung și dificil.

Modelul Venezuela, niciodată posibil

Un alt mit demontat de expertă este ideea schimbării regimului iranian, comparată uneori cu un „model Venezuela”: schimbarea guvernului cu unul „prietenos” cu interesele americane și controlul furnizării de petrol. Aceasta respinge categoric scenariul: „Nu va exista niciodată posibilitatea ca o intervenție străină să schimbe regimul politic din Iran”. Motivul ține de identitatea profundă a societății iraniene și de „un puternic simț al autodeterminării”.

Mai mult, presiunea externă are efectul opus celui dorit. „Agresiunea externă este un factor de consolidare internă”, spune Mateș, explicând că atacurile au dus la o mobilizare a societății „în jurul steagului”, în jurul puterii. 

În final, analiza arată clar că planul american, deși ambițios, este departe de realitățile geopolitice. Multe dintre cele 15 puncte ating zone considerate vitale de Iran: securitate, energie, identitate națională. În aceste condiții, șansele unui acord rapid sunt reduse, iar negocierile vor depinde de capacitatea ambelor părți de a face concesii reale – nu doar de a formula cerințe maximale.

Top articole

Washingtonul ar avea în vedere un asalt al trupelor aeropurtate şi al puşcaşilor marini asupra insulei iraniene Kharg
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care pot pierde ajutorul de Paște de 500 lei
gandul.ro
image
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
mediafax.ro
image
Fanii români iau cu asalt Piaţa Taksim înainte de baraj! Facțiunea „Uniți sub tricolor” a încins atmosfera încă de pe drumul către Turcia. Update
fanatik.ro
image
Experiment Libertatea. Preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România: şi castraveţii aduşi din Grecia sunt mai scumpi la vecini
libertatea.ro
image
Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele ruse au primit branțuri încălzite explozive ca „ajutoare umanitare”
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Căpitanul Turciei a "cedat"! Ce a spus despre soția lui, după ce a acuzat-o că i-a făcut un copil cu alt bărbat
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Interviu exclusiv cu Mirabela Grădinaru, după Summitul de la Casa Albă: „Mă simt onorată că am putut reprezenta România”
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
cancan.ro
image
Anglia crește vârsta de pensionare la 68 ani. Nemții, la 67 de ani. De ce România e condamnată să facă la fel?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Cresc taxele pentru înmormântări în unul dintre oraşele din România. Cât vor costa serviciile
playtech.ro
image
Radu sau Aioani? Sfaturi de la fostul mare portar al României înainte de marele meci cu Turcia
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Au făcut anunțul la prima oră, chiar înainte de Turcia - România: Mohamed Salah!
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Mare atenție la aceste simptome❗️ Primul lucru pe care trebuie sa il faci
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a dat undă verde, sunt vizați banii românilor! Decretele semnate azi de președinte
romaniatv.net
image
O dronă a explodat în Tulcea! Primele imagini video
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Mirabela Grădinaru, regulă clară pentru fiica sa: „Am anunțat-o că până la 14 ani nu”
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
click.ro
image
Cum arată locuința în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorț: „Anastasia a văzut pentru prima oară noul apartament”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
image
Mirabela Grădinaru, regulă clară pentru fiica sa: „Am anunțat-o că până la 14 ani nu”

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!