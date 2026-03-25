Iranul pune condiții dure și clare înainte de orice negocieri, după planul în 15 puncte propus de Donald Trump

Iranul este inflexibil și solicită garanții, măsuri economice și militare semnificative înainte de orice discuție, directă sau indirectă, cu Washingtonul, complicând semnificativ perspectiva unui acord pe termen scurt.

Iranul a stabilit condiții extrem de dure pentru a accepta încetarea conflictului cu Statele Unite și Israel, prezentând Washingtonului o serie de cerințe care complică semnificativ orice posibil acord.

Printre solicitările Teheranului se numără închiderea tuturor bazelor militare americane din Golful Persic, ridicarea completă a sancțiunilor și despăgubiri pentru daunele suferite în urma atacurilor anterioare. În plus, Iranul cere garanții că războiul nu va continua și încetarea atacurilor Israelului asupra grupării Hezbollah, aliată a Teheranului, notează Reuters.

De asemenea, autoritățile iraniene au mai solicitat şi un acord regional care să le permită să perceapă taxe de trecere pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care circulă aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Totodată, Teheranul refuză să discute limitarea programului său de rachete balistice, cererile sale nefăcând nicio referire la programul nuclear, ceea ce complică și mai mult perspectivele unui compromis rapid.

Vă reamintim că SUA au prezentat Iranului un plan în 15 puncte care include restricții asupra programului de rachete balistice și a programului nuclear, precum și încetarea sprijinului acordat grupărilor afiliate Iranului din regiune.

Diplomați familiarizați cu negocierile susțin că acest plan este derivat în mare parte dintr-o propunere mai veche a echipei lui Donald Trump privind programul nuclear, respinsă anterior de Teheran şi afirmă că această similitudine poate indica fie o lipsă de seriozitate a SUA, fie o strategie de imagine menită să creeze impresia unui progres diplomatic, fără a aduce, însă, rezultate concrete.

Declaraţii contradictorii

Deşi preşedintele american Donald Trump continuă să anunţe „progrese” în negocieri legate de un posibil acord de încetare a focului, oficialii din Iran în contrazic, afirmând că, până în prezent, mesajele dintre Washington și Teheran au fost transmise doar prin intermediari din Orientul Mijlociu.

Practic, autoritățile iraniene au negat existența unor negocieri directe, recunoscând doar contacte indirecte legate de eventuale discuții viitoare. Mai mult, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al armatei iraniene a ironizat declarațiile președintelui Donald Trump referitoare la planul de pace.

„Conflictele voastre interne au ajuns la un punct în care negociați cu voi înșivă?”, a întrebat el retoric, subliniind că poziția Iranului rămâne neschimbată: „Oameni ca noi nu vor încheia niciodată un acord cu oameni ca voi”.

În acest context, oficiali americani și arabi au descris cererile Iranului drept „ridicole și nerealiste”, avertizând că poziția rigidă a Teheranului reduce semnificativ șansele unui acord comparativ cu situația de dinaintea războiului.

În aceste condiții, orice reluare a dialogului rămâne complicată, iar perspectivele pentru un acord rapid sunt aproape zero.