„Negociaţi cu voi înşivă?”. Donald Trump, ironizat de un oficial de la Teheran

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei iraniene, locotenent‑colonelul Ebrahim Zolfaqari, a ironizat declarațiile președintelui american Donald Trump privind un presupus plan de pace în 15 puncte discutat cu Teheranul, relatează BFMTV.

Trump susținea că oficialii americani negociază cu Iranul pentru implementarea acestui plan, însă Zolfaqari a sugerat că nu a existat nicio discuție.

„Conflictele voastre interne au ajuns la un punct în care negociaţi cu voi înşivă?”, a declarat locotenent‑colonelul într-un mesaj video difuzat la televiziunea de stat iraniană.

El a subliniat că poziția Iranului rămâne neschimbată: „Oameni ca noi nu vor încheia niciodată un acord cu oameni ca voi.”

În paralel, armata SUA se pregătește să desfășoare efective în Orientul Mijlociu. Potrivit Associated Press, cel puțin 1.000 de soldați din Divizia 82 Aeropurtată vor fi trimiși în regiune în zilele următoare. Alte surse media, printre care Wall Street Journal, menționează un număr de până la 3.000 de militari.

Bazată la Fort Bragg, Carolina de Nord, Divizia 82 Aeropurtată este specializată în sărituri cu parașuta în teritorii ostile, pentru securizarea zonelor critice și a aerodromurilor. Această divizie este considerată forța de intervenție rapidă a armatei terestre americane și ar putea fi folosită pentru răspunsuri de urgență în cazul escaladării tensiunilor din regiune.