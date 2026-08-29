O iarnă lungă pentru Putin. Dacă Ucraina va supraviețui, dictatorul rus ar putea încheia războiul la mijlocul anului 2027

Dictatorul rus Vladimir Putin va încerca să încheie pace cu Ucraina, doar pentru a avea timp să ajungă la un acord cu administrația Trump înainte de următoarele alegeri prezidențiale din SUA și să obțină o oarecare relaxare a sancțiunilor impuse Rusiei.

Putin este avertizat să nu escaladeze tensiunile cu Occidentul Foto: FOTO X

Publicația The Atlantic a făcut speculații după ce directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Moscova. Încă nu se știe de ce a ajuns cu un avion militar C-17A și cu cine a vorbit la Kremlin. Se presupune că a fost pentru discuții cu Vladimir Putin sau pentru a transmite un mesaj.

Războiul din Ucraina nu merge bine pentru Rusia, care suferă pierderi pe câmpul de luptă. În mai, numărul morților în rândul armatei lui Putin a ajuns la aproape o jumătate de milion, potrivit șefului serviciilor secrete britanice. Însă Putin, după toate relatările, pregătește o mobilizare în masă și va ataca intens Ucraina, reluând loviturile asupra infrastructurii.

Se observă că, dacă Ucraina supraviețuiește iernii și își păstrează capacitatea de a ataca adânc în Rusia, Putin ar putea decide să pună capăt războiului din Ucraina la mijlocul anului 2027. Confruntat cu perspectiva unui președinte mai pro-ucrainean decât Donald Trump care va veni la putere în Statele Unite în 2029, Vladimir Putin ar putea prefera un acord favorabil din partea actualei administrații a Casei Albe.

Aceasta ar putea acoperi majoritatea elementelor planului în 28 de puncte al lui Trump fără a retrage trupele ucrainene de pe teritoriul pe care îl controlează. Acest lucru i-ar permite lui Putin să repare relațiile cu Statele Unite în timpul rămas până la sfârșitul președinției lui Trump - ridicarea sancțiunilor, revenirea în G7 și încercarea de a submina indirect alianța NATO printr-un parteneriat cu Trump.

Donald Trump are motive reale să se împotrivească acum lui Vladimir Putin, pentru a preveni o criză care ar putea scăpa de sub control. Administrația sa are opțiuni pentru a descuraja Kremlinul dacă alege să le folosească. De exemplu, Washingtonul ar putea avertiza Moscova că, dacă își continuă sabotajele în Europa, Statele Unite vor oferi Ucrainei acces la Starlink pe teritoriul rusesc, ceea ce ar face campania de atacuri pe termen lung a Kievului mai eficientă.

În drum spre Moscova, John Ratcliffe a făcut o oprire în Letonia. Prim-ministrul leton a numit călătoria „un semnal foarte bun”. Jurnaliștii sugerează că Ratcliffe a fost acolo pentru a consolida securitatea europeană.

„Dacă directorul CIA ar fi adus cu el un avertisment, acesta ar fi trebuit să fie fără echivoc: orice atac asupra teritoriului NATO ar duce la intervenția Statelor Unite. Trump poate că nu vrea să își asume un astfel de angajament, dar ar putea fi necesar pentru ca Putin să nu ajungă niciodată la concluzia că are capacitatea de a începe un război care ar distruge NATO”, conchid jurnaliștii de la The Atlantic.

Vizita anterioară a directorului CIA în Rusia a avut loc în noiembrie 2021, când William J. Burns a informat Moscova că Statele Unite erau la curent cu planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Ratcliffe a zburat probabil la Moscova pentru a transmite mesajul lui Trump și a-l avertiza pe Putin să nu escaladeze tensiunile cu Occidentul.