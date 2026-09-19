„Mitriță este primul jucător care a reușit!”. Olteanul scrie istorie în China!

Alex Mitriță a intrat în istoria Chinese Super League. Românul a devenit primul jucător care reușește să atingă, într-un sezon, pragul de 10 goluri și 10 pase decisive.

Alex Mitriță Foto: Instagram

Performanța a fost bifată în victoria lui Zhejiang Professional cu Wuhan Three Towns, scor 4-1, meci în care Mitriță a înscris și a oferit un assist.

„Mitriță este primul jucător care reușește să atingă borna de 10 goluri și 10 pase decisive într-un singur sezon de Chinese Super League, în stagiunile 2025 și 2026. De ce nu a reușit aceeași performanță și anul trecut? Pentru că s-a alăturat echipei la jumătatea sezonului, iar apoi a început spectacolul. Ne putem considera norocoși că avem ocazia să asistăm la magia lui Mitriță în China!”, au transmis și cei de la Zhejiang, pe Instagram.

Foto: Instagram @zhejianggreentown

Gol superb după o cursă de excepție

Alexandru Mitriță a avut o prestație foarte bună pentru Zhejiang Professional în partida cu Wuhan Three Towns. Fotbalistul român a ieșit în evidență printr-un gol spectaculos, înscris după o acțiune individuală de toată frumusețea.

În minutul 14, Mitriță a plecat cu mingea din propria jumătate și a accelerat spre poarta adversă. A trecut de mai mulți adversari și a continuat să avanseze până în apropierea careului. De acolo, românul a trimis un șut precis, la care portarul lui Wuhan Three Towns nu a mai putut interveni.

Reușita lui Mitriță a dus scorul la 2-0 și a oferit echipei sale un avantaj important încă din prima parte a jocului. Românul a rămas implicat în acțiunile ofensive și după gol. În minutul 80, Mitriță a pasat decisiv pentru Hao Fang, care a înscris pentru 4-0. Zhejiang Professional a câștigat în cele din urmă cu 4-1 și a acumulat 31 de puncte în campionatul Chinei. Formația la care evoluează Mitriță se află în prezent pe poziția a 9-a a clasamentului.