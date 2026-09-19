Doliu pentru Cristi Chivu la Inter! Legenda eternă a clubului i-a cerut un ultim lucru românului înainte de moarte

Sandro Mazzola, una dintre figurile emblematice ale fotbalului italian și ale clubului Inter, a murit sâmbătă, la vârsta de 83 de ani.

Sandro Mazzola Foto: Instagram @inter

Fostul atacant a rămas fidel formației milaneze timp de 17 ani, perioadă în care a strâns 565 de apariții și 158 de goluri. Alături de Inter, Mazzola a cucerit patru titluri în Serie A și două Cupe ale Europei. La echipa națională a Italiei, Mazzola a fost parte din lotul care a câștigat Campionatul European din 1968. Doi ani mai târziu, a jucat și în finala Cupei Mondiale din Mexic, pierdută de italieni în fața Braziliei.

„Sandro Mazzola a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Nu doar din istoria lui Inter. El a fost istoria clubului Inter: s-a alăturat echipei încă din copilărie și nu a mai plecat niciodată! Vedeta cu mustață a strălucit pe teren și continuă să strălucească și astăzi. Așa cum spunea adesea, avea o singură dorință finală: să fie amintit ca un om bun, ca cineva care continuă să lupte chiar și atunci când victoria pare imposibilă, așa cum s-a întâmplat în acel meci pierdut cu 9-1!”, a transmis clubul italian într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

Ultima dorință a legendei, pe „patul de moarte”

Cu doar o lună înainte să moară, Sandro Mazzola i-a transmis lui Cristi Chivu una dintre ultimele sale dorințe legate de Inter. Legenda clubului milanez spera ca antrenorul român să ducă echipa din nou spre titlul de campioană a Italiei. Mazzola a avut încredere în Chivu și i-a încredințat, simbolic, misiunea de a aduce un nou „Scudetto” în vitrina lui Inter.

„Sunt un fan înrăit al lui Inter. Așa că îi cer lui Chivu încă un Scudetto (n.r. titlu) și visez ca Lautaro Martinez, care merită să fie numit legendă a clubului, să ridice Liga Campionilor. Faceți asta pentru mine!”, spunea Sandro Mazzola, în ultimul interviu acordat în Italia, potrivit Gazzetta dello Sport.

A iubit din inimă Inter Milano

Sandro Mazzola a crescut în umbra unei mari tragedii. La doar șase ani, și-a pierdut tatăl, Valentino Mazzola, în accidentul aviatic de la Superga, în care a murit aproape întreaga echipă a lui Torino. A debutat la Inter la 18 ani, chiar într-un derby cu Juventus. Deși echipa milaneză a pierdut cu 9-1, Mazzola a marcat singurul gol al lui Inter.

A devenit rapid una dintre vedetele formației și a avut un rol important în cele două Cupe ale Europei câștigate de Inter, în 1964 și 1965. S-a retras în 1977, după 17 ani petrecuți la club, iar ulterior a lucrat ca director sportiv atât la Inter, cât și la Torino.