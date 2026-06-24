Netanyahu, atac dur la proces: Compară Parchetul israelian cu STASI în pledoaria finală

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a încheiat miercuri mărturia în procesul în care este acuzat de fraudă, luare de mită și abuz de încredere, după aproximativ un an și jumătate de declarații în fața instanței.

În pledoaria finală susținută la Tribunalul Districtual din Tel Aviv, liderul israelian a acuzat procurorii că au urmărit să îl incrimineze cu orice preț.

„Nu căutau un delict, căutau un om... Tot acest efort excesiv pentru a obține capul lui Netanyahu”, a declarat premierul. „Nu au găsit nimic pentru că nu s-a întâmplat nimic”, a adăugat acesta, scrie Agerpres.

A comparat Parchetul cu Stasi

Netanyahu a comparat Parchetul israelian cu Stasi, principala agenție de informații și represiune a fostei Republici Democrate Germane.

„Stasi, pur și simplu Stasi”, a spus el, susținând totodată că ancheta împotriva sa este specifică unui „stat polițienesc”, notează Agerpres.

„După 10 ani de iad, în care am condus această țară prin provocări incredibil de dificile, caut un singur lucru: să scot la iveală adevărul”, a afirmat Netanyahu.

Premierul israelian este primul șef de guvern din istoria Israelului care este judecat în timp ce se află în funcție.

Trei dosare aflate pe rol

Netanyahu este judecat în trei dosare distincte. Dosarele „1000” și „2000” vizează acuzații de fraudă și abuz de încredere, iar dosarul „4000”, considerat cel mai grav, include și acuzații de corupție.



Potrivit procurorilor, Netanyahu ar fi acordat favoruri omului de afaceri Shaul Elovich, care controla compania de telecomunicații Bezeq și publicația online Walla News, în schimbul unei acoperiri media favorabile.

Procesul a fost amânat în repetate rânduri după izbucnirea războiului din Gaza și pe fondul angajamentelor diplomatice și de securitate invocate de premierul israelian, mai scrie Agerpres.

La finalul lunii noiembrie, Netanyahu i-a solicitat președintelui Israelului, Isaac Herzog, să îi acorde grațiere în acest dosar. În aprilie, Herzog a anunțat că nu va lua o decizie înainte de epuizarea posibilităților de ajungere la un acord între apărare și procurori.