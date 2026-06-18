Netanyahu cere menținerea relației „vitale” cu Statele Unite după memorandumul SUA-Iran și spune că Israelul va rămâne în sudul Libanului „atât timp cât e nevoie”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis joi că Israelul trebuie să își mențină „relația vitală” cu Statele Unite în contextul noului acord încheiat între Washington și Teheran.

„Lupta nu s-a încheiat și alte provocări ne așteaptă. Acestea cer discernământ, apărarea fermă a intereselor de securitate ale Israelului și, în același timp, menținerea relației noastre vitale cu prietenii americani,un parteneriat pe care îl prețuim profund”, a transmis Netanyahu, potrivit unui comunicat al biroului său, transmite AFP, citată de Agerpres.



Declarația vine pe fondul tensiunilor politice din Israel, unde o parte a coaliției de guvernare a criticat dur pactul americano-iranian chiar înainte de publicarea lui.

Israelul menține trupele în sudul Libanului

Netanyahu a reafirmat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului pentru a menține o „zonă de securitate” menită să protejeze comunitățile din nordul Israelului. Premierul a precizat că această prezență militară va continua „atât timp cât nevoile de securitate o cer”.

Premierul israelian nu a comentat direct acordul SUA-Iran, însă reacțiile negative din interiorul guvernului său au atras atenția Washingtonului.

Replica dură a vicepreședintelui american JD Vance

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a răspuns criticilor venite din partea unor membri ai guvernului israelian, îndemnându-i pe oficialii de la Ierusalim „să deschidă ochii” și să recunoască sprijinul militar masiv oferit de Statele Unite.

„În ultimele trei luni, două treimi din armele defensive care au protejat Israelul au fost fabricate în America și plătite de contribuabilii americani”, a declarat Vance într-o conferință de presă la Washington.

Acordul, contestat în Israel

Memorandumul semnat de președintele Donald Trump și liderii iranieni prevede, printre altele, o încetare imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

Criticii din Israel susțin însă că pactul oferă concesii Iranului fără a aborda preocupările de securitate ale statului evreu.

Cu câteva ore înainte de anunțarea acordului, președintele Trump îl criticase pe Netanyahu pentru atacurile asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, avertizând că acestea ar putea pune în pericol negocierile.

„Este un tip foarte dificil”, a spus Trump despre premierul israelian, adăugând că Israelul ar trebui „să fie foarte recunoscător” pentru sprijinul american. Liderul de la Casa Albă a subliniat că, fără intervenția SUA, „dacă Iranul ar avea o armă nucleară, Israelul nu ar rezista două ore”.

Totuși, înainte de semnarea acordului, Trump a lăudat „parteneriatul extraordinar” cu Netanyahu, minimalizând divergențele privind Libanul, pe care le-a numit „o dispută minoră”.