Netanyahu a mizat totul pe Trump, iar Israelul a pierdut la ruletă, scrie presa israeliană

Vreme de un deceniu Netanyahu a bazat pe Trump strategia israeliană referitoare la Iran, stricându-și relațiile cu democrații americani și cu o mare parte a Occidentului; acum acordul președintelui cu Teheranul lasă Ierusalimul izolat, umilit și în căutarea unor modalități de a limita daunele, scrie publicația israeliană Ynet News.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu se confruntă cu noi provocări diplomatice după ce președintele american Donald Trump a început negocierile cu Iranul, într-o evoluție care ridică semne de întrebare cu privire la viitorul relației dintre Washington și Ierusalim.

Timp de mai bine de un deceniu, Netanyahu și-a construit strategia față de Iran pe convingerea că o administrație Trump va adopta o poziție fermă împotriva Teheranului. În acest interval, liderul israelian și-a consolidat relațiile cu Partidul Republican, în timp ce legăturile cu Partidul Democrat și cu unele state occidentale au devenit mai tensionate.

În prezent, însă, perspectiva unui acord între Statele Unite și Iran este privită de o parte a establishmentului israelian drept o schimbare majoră de direcție.

Perspectiva este împărtășită și de The Jerusalem Post, care notează că acordul preliminar SUA-Iran îi oferă Teheranului „timp, bani și ocazii de a rezista mai mult decât inamicii” or, „timpul și banii sunt exact lucrurile de care avea nevoie regimul islamic pentru a se reface, a reconstrui și a-și finanța în continuarea rețeaua de interpuși teroriști întinsă în tot Orientul Mijlociu”. Ziarul menționează că circulă și o glumă în regiune: cu cât l-o fi mituit Qatarul pe Trump pentru a-și semna noul acord cu Teheranul?

Critici privind politica externă a administrației Trump

Printre criticii acestei abordări se numără filosoful și scriitorul francez Bernard-Henri Lévy, care a susținut recent că politica externă a administrației Trump este caracterizată de o diminuare a sprijinului acordat unor aliați tradiționali ai Statelor Unite.

Într-un articol publicat în presa franceză, Lévy a inclus Israelul printre statele care, în opinia sa, au fost afectate de schimbările de priorități ale Washingtonului.

Susținătorii acordului argumentează însă că reducerea tensiunilor cu Iranul ar putea contribui la stabilitatea regională și la evitarea unei escaladări militare de amploare în Orientul Mijlociu.

Nemulțumiri la Ierusalim

În Israel, unele voci politice și din domeniul securității și-au exprimat îngrijorarea că un eventual acord ar putea consolida poziția regională a Iranului fără a elimina complet preocupările legate de programul său nuclear și de sprijinul acordat grupărilor armate aliate.

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De asemenea, există preocupări legate de prevederile care ar putea influența situația din Liban, unde Israelul continuă să monitorizeze activitățile grupării Hezbollah.

Tensiunile dintre cele două administrații au devenit mai vizibile după declarații critice făcute de vicepreședintele american JD Vance, care a atras atenția asupra nivelului sprijinului financiar și militar oferit de Statele Unite Israelului.

Comentariile sale au fost primite cu nemulțumire de o parte a clasei politice israeliene, care subliniază contribuțiile Israelului în domeniul tehnologic, militar și al schimbului de informații cu Washingtonul.

Dezbatere privind direcția guvernului Netanyahu

În același timp, criticii premierului Netanyahu susțin că strategia sa de securitate și politica externă au contribuit la izolarea diplomatică a Israelului și la accentuarea diviziunilor interne.

Alții argumentează că Israelul se confruntă cu amenințări complexe din partea Iranului, Hezbollah și Hamas și că guvernul are nevoie de libertate de acțiune pentru a răspunde acestor provocări.

În contextul actual, mai mulți analiști cer lansarea unei investigații independente privind deciziile politice și de securitate adoptate înainte și după atacurile din 7 octombrie 2023.

Apeluri pentru o recalibrare diplomatică

O parte a experților israelieni consideră că țara ar trebui să își intensifice dialogul cu partenerii occidentali, inclusiv cu statele europene, pentru a reduce tensiunile diplomatice acumulate în ultimii ani.

Totodată, există apeluri pentru menținerea unei relații funcționale cu administrația Trump, în pofida divergențelor recente.

Potrivit unor oficiali și comentatori politici, Israelul încearcă să obțină garanții din partea Washingtonului privind libertatea sa de acțiune împotriva Hezbollah și a altor amenințări considerate esențiale pentru securitatea națională.

În următoarele săptămâni, atenția se va concentra asupra contactelor dintre guvernul israelian și administrația americană, pe fondul încercărilor de a defini o strategie comună privind Iranul și situația de securitate din regiune.

Între timp, declarațiile controversate ale unor miniștri din coaliția de guvernare continuă să genereze reacții atât în Israel, cât și în străinătate, alimentând dezbaterea privind direcția politică a guvernului Netanyahu într-un moment considerat critic pentru securitatea și poziția internațională a țării.