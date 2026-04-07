Irakul ar putea relua rapid exporturile de petrol dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz este deblocat. Au fost pierderi imense luna trecută

Irakul ar putea reveni la exporturi de petrol de aproximativ 3,4 milioane de barili pe zi în decurs de o săptămână, în cazul în care războiul cu Iranul se încheie și traficul prin Strâmtoarea Ormuz este reluat.

Anunțul a fost făcut de directorul companiei de stat Basra Oil Company, Bassem Abdul Karim, într-un interviu acordat Reuters.

Potrivit acestuia, producția actuală din câmpurile petroliere din sudul Irakului este de aproximativ 900.000 de barili pe zi, mult sub nivelul normal, însă există capacitatea de a crește rapid exporturile dacă situația de securitate se stabilizează și transportul maritim este garantat.

Analizele Reuters arată că Irakul a suferit cea mai mare scădere a veniturilor din petrol dintre statele din Golf, după blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz - rută prin care tranzitează, în mod normal, aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Lipsa unor rute alternative de export a amplificat impactul asupra economiei irakiene.

Directorul companiei de stat Basra Oil Company, Bassem Abdul Karim, a subliniat că Iranul a oferit până în prezent doar garanții verbale privind permisiunea de tranzit pentru petrolierele irakiene. „Nu am primit niciun document oficial privind autorizarea petrolierelor irakiene să treacă”, a declarat acesta.

Președintele american Donald Trump a avertizat că „va dezlănțui iadul” asupra Iranului dacă nu se ajunge rapid la un acord care să permită reluarea traficului prin strâmtoare. Ambasadele iraniene au replicat cu ironii și chiar insulte. „Ia-o mai uşor, tigrule. Păstrează-ţi calmul”, a scris Ambasada Iranului în Bulgaria.

Datele din industrie arată că producția de petrol a Irakului a scăzut cu aproximativ 80% luna trecută, ajungând la circa 800.000 de barili pe zi, în condițiile în care exporturile au fost blocate, iar capacitățile de stocare s-au umplut.

Cele mai afectate sunt marile câmpuri petroliere. La Rumaila, producția a coborât la aproximativ 400.000 de barili pe zi, de la 1,35 milioane înainte de conflict, în timp ce la Zubair aceasta se situează în jurul valorii de 300.000 de barili pe zi. Alte câmpuri operează la capacitate redusă.

Înainte de conflict, Irakul producea aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi, un nivel care ar permite revenirea exporturilor la 3,4 milioane de barili zilnic, chiar și în condițiile unor posibile pagube provocate de război. Și producția de gaze a fost afectată.

Pentru a acoperi cererea internă, Basra Oil Company redirecționează aproximativ 400.000 de barili de țiței zilnic către nordul țării, dintre care 150.000 de barili sunt transportați cu camioane, iar restul prin conducte, pentru a alimenta rafinăriile care au nevoie de circa 500.000 de barili pe zi. În paralel, câmpurile petroliere din zona Kirkuk produc aproximativ 380.000 de barili pe zi.

Conflictul a afectat și infrastructura energetică. Abdul Karim a declarat că atacurile cu drone asupra instalațiilor petroliere au provocat „pierderi majore pentru continuitatea producției și operațiunilor”. Un astfel de incident a avut loc sâmbătă, când două drone au lovit câmpul petrolier Rumaila, rănind trei muncitori irakieni. Atacul a vizat instalații utilizate de companiile americane Schlumberger și Baker Hughes și a declanșat un incendiu, ulterior stins. Cele două companii nu au comentat imediat situația.