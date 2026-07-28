Senatorul USR Irineu Darău este invitatul ediției de marți, 28 iulie, a emisiunii „Interviurile Adevărul”, moderată de jurnalista Irina Petraru. Începând cu ora 13:00, cei doi vor discuta despre cele mai importante teme aflate pe agenda politică: formarea noului Guvern, reformele asumate prin PNRR și legea salarizării.

Senatorul USR Irineu Darău participă marți, de la ora 13:00, la o nouă ediție a emisiunii „Interviurile Adevărul”, moderată de jurnalista Irina Petraru.