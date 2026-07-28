Rezultate Titularizare 2026. Notele de la concursul de angajare în învățământ se afișează astăzi

Candidații care au susținut proba scrisă a Titularizării 2026 află marți, 28 iulie 2026, ce note au obținut la concursul care le poate asigura intrarea în sistem.

Peste 37.000 de candidați au îndeplinit condițiile pentru a se prezenta la proba scrisă a concursului de Titularizare 2026, din cei peste 41.600 care și-au depus inițial dosarul cu intenția de a-și încerca puterile pentru intrarea în sistemul de educație.

Concursul de Titularizare este cel care le permite candidaților să ocupe un post în învățământ. Promovarea acestui concurs cu nota de minimum 7,00 le oferă chiar șansa de a solicita un post viabil cel puțin 4 ani (titularizabil). Dacă în listă nu sunt disponibile astfel de posturi în județul și pentru disciplina pentru care au candidat, pot solicita un post pentru suplinire. Repartizarea candidaților se face în ședințe publice, după anunțarea rezultatelor definitive.

La proba scrisă din 21 iulie 2026 au putut participa 37.386 de candidați care au obținut la inspecțiile speciale la clasă sau la probele practice cel puțin nota 5. Dintre aceștia, 7.510 sunt absolvenți ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoția curentă.

Candidații care s-au prezentat la concurs au avut de rezolvat subiecte care le testează cunoștințele de specialitate şi didactica specialităţii. Durata probei a fost de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu 1 - 2 ore în anumite situaţii speciale.

„În perioada de înscriere, la nivel național, s-au înregistrat peste 41.600 de dosare de înscriere, dintre care peste 8.600 ale absolvenților studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoția curentă. Menționăm că, în intervalul alocat înscrierii, candidații au avut posibilitatea de a depune/transmite dosare de înscriere în mai multe județe (drept urmare, pentru cei 37.386 de candidați care au dreptul de a participa la proba scrisă s-au înregistrat peste 39.900 de dosare de înscriere).

Cele mai multe dosare s-au înregistrat la discipline precum:

- disciplina specifică pentru învățământul preșcolar cu predare în limba română (peste 8.500);

- disciplina specifică pentru învățământul primar cu predare în limba română (peste 6.300);

- educație fizică și sport – profesori (peste 3.400);

- limba și literatura română (peste 2.250);

- psihopedagogie specială (peste 2.000)”, a anunțat Ministerul Educației, înainte de susținerea probei scrise.

Unde se depun contestațiile

Primele rezultate se afișează astăzi, 28 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul dedicat. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (conform modalităților comunicate public de fiecare inspectorat școlar), în data de 28 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi afișate, la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi online, în data de 4 august.

Ședințele publice organizate de inspectoratele școlare județene pentru repartizarea pe posturile vacante a candidaților vor avea loc în perioada 5-6 august 2026.