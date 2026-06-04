De la criză la oportunitate: cum câștigă China în tăcere din războiul cu Iranul?

În timp ce războiul din Iran destabilizează economia globală, China transformă discret criza într-un multiplicator de putere, valorificând avantajele sale energetice, industriale, diplomatice și militare pentru a-și consolida poziția în competiția strategică cu Statele Unite.

Introducere: O criză cu două fețe

Izbucnirea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran a reprezentat un punct de inflexiune major pentru economia mondială. De la declanșarea ostilităților, distrugerea infrastructurii naționale critice și energetice, cuplată cu blocada Strâmtorii Hormuz, a generat o criză energetică globală de proporții, a scos la lumină fragilitatea lanțurilor de aprovizionare internaționale și a alimentat o destabilizare economică cu efecte în lanț. Economiile asiatice au resimțit aceste șocuri mai acut decât oricare altele, dat fiind că rămân profund dependente de exporturile energetice ale țărilor din Golf și de libera circulație prin Strâmtoarea Hormuz.Totuși, în timp ce majoritatea actorilor globali absorb pierderi, un singur jucător major pare să iasă consolidat din haos: China. Perturbarea ordinii mondiale nu a surprins Beijingul nepregătit. Dimpotrivă, analiștii de la Bruegel, Foreign Policy și Council on Foreign Relations constată că China a anticipat un astfel de scenariu și și-a poziționat strategic resursele, lanțurile de aprovizionare și diplomația pentru a transforma criza altora în avantaj propriu. Această analiză examinează cele șase dimensiuni prin care Beijingul capitalizează pe războiul din Iran.

I. Laborator militar pentru scenariul Taiwan

Probabil cel mai profund câștig strategic al Chinei este de natură militară și informațională. Războiul cu Iranul a oferit Armatei Populare de Eliberare (PLA) o fereastră rară: observarea în timp real a capacităților militare americane desfășurate la scară maximă, într-un conflict major, împotriva unui adversar echipat cu sisteme antiaeriene, drone și rachete balistice. Analiștii de la CNN citează surse militare potrivit cărora China a urmărit îndeaproape mixul de sisteme de armament folosit de Washington: aeronave F-35 și bombardiere B-2 pentru lovituri de precizie, alături de muniții mai ieftine lansate de B-1, B-52 și F-15, combinație care a neutralizat ținte de la lansatoare de rachete la poduri și nave. Generalul american Dennis Wilder, fost oficial CIA și NSC, a rezumat concis: „Militarul chinez va merge la școală pe seama acestui conflict.” Council on Foreign Relations a publicat în mai 2026 o analiză potrivit căreia strategii chinezi au evaluat nu doar capacitățile americane, ci și decalajul dintre rezultatele militare și efectele strategice. Iranul a reușit să penetreze apărarea aeriană americană din Golful Persic cu drone Shahed relativ primitive și rachete balistice la preț redus, ceea ce confirmă pentru Beijing că un adversar asimetric, cu resurse limitate, poate crea probleme reale Washingtonului. Conflictul a consumat miliarde de dolari în rachete în câteva săptămâni, a redesfășurat o unitate expediționară din Japonia și a mutat 48 de interceptoare THAAD de pe Peninsula Coreeană. Refacerea acestor stocuri durează ani, lăsând un gol în Indo-Pacific. Lecția pentru Taiwan este clară: o campanie de presiune graduală, sub pragul unui singur criteriu de declanșare a răspunsului aliat, ar putea forța Washingtonul să aleagă între escaladare și capitulare tacită. Lecția trasă pentru scenariul Taiwan este de o claritate incomodă pentru planificatorii occidentali. O campanie chineză de presiune graduală — combinând manevre militare limitate, blocade economice selective, operațiuni cibernetice și acțiuni diplomatice — calibrată să rămână sub pragul unui singur criteriu de declanșare automată a răspunsului aliat, ar putea fragmenta coeziunea NATO și a partenerilor indo-pacifici. Fiecare capitală — Sydney, Manila, Tokyo, Seul — și-ar calcula propriile expuneri și riscuri, desincronizând orice răspuns colectiv decisiv. Washingtonul s-ar găsi în fața unei alegeri fără opțiuni bune: escaladare cu costuri uriașe sau capitulare tacită în tranșe mici, fiecare în parte prea mică pentru a justifica un război, dar cumulat suficiente pentru a schimba realitatea în Strâmtoarea Taiwan.

II. Diplomație de tip navetă și câștiguri de imagine

China s-a poziționat ca unica mare putere care a încercat medierea conflictului, fără a fi implicată direct în luptă. Pe 5 martie, Beijingul a anunțat trimiterea lui Zhai Jun, trimisul special pentru Orientul Mijlociu, în Asia de Vest, pentru a facilita dezescaladare. Ministrul de Externe Wang Yi a purtat discuții telefonice cu omologii săi din Asia, Asia de Vest, Europa și America de Nord. Această poziționare vine cu nuanțe importante. Pe de o parte, China a exercitat dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU împotriva rezoluției introduse de Bahrain care cerea redeschiderea Strâmtorii Hormuz, un semnal că Beijingul nu vrea să dezavantajeze Teheranul. Pe de altă parte, s-a abținut să condamne atacurile iraniene asupra statelor din Golf în Rezoluția 2817 a CSONU, menținându-și flexibilitatea diplomatică. Rezultatul: China este percepută simultan ca partener al Iranului, ca mediator credibil pentru statele arabe și ca interlocutor necesar pentru Occident, o triplă poziționare pe care nicio altă putere nu a reușit să o mențină în acest conflict.

III. Energia curată chineză, mai atractivă ca niciodată

Criza energetică declanșată de războiul din Iran a accelerat cererea globală pentru surse alternative de energie, iar China este furnizorul dominant al tehnologiilor necesare acestei tranziții. Beijingul deține peste 80% din capacitatea globală de producție în sectoarele solar, turbine eoliene și baterii. Exporturile de panouri solare, baterii litiu-ion și vehicule electrice au atins recordul de 21,9 miliarde de dolari în martie 2026. Avantajul Chinei nu este doar comercial, ci și structural. Investițiile masive de stat în industrii verzi au consolidat autosuficiența energetică a țării, reducând expunerea la șocul petrolier, în timp ce dominația în tehnologiile regenerabile îi oferă o influență geopolitică în creștere.

IV. GNL și rezervele strategice de petrol: previziunea care plătește

China a demonstrat o previziune strategică remarcabilă în domeniul energetic. În primele două luni ale lui 2026, importurile de petrol au crescut cu 16% pentru completarea rezervelor strategice, în anticiparea unui conflict pe care Beijingul îl considera probabil. Conform datelor EIA, China deține cele mai mari rezerve strategice de petrol din lume, de 1,397 miliarde de barili, comparativ cu 413 milioane ale SUA și 263 milioane ale Japoniei. Estimările indică o autonomie de aproximativ 120 de zile la nivelul importurilor actuale. În paralel, Beijingul revinde volume importante de gaz natural lichefiat vecinilor asiatici afectați de criză, profitând de creșterea explozivă a prețurilor după blocarea Strâmtorii Hormuz.

V. Pământurile rare: arma tăcută a Beijingului

Poate cea mai importantă vulnerabilitate americană expusă de războiul cu Iranul este dependența industriei de apărare de mineralele critice controlate de China. Elementele de pământuri rare sunt indispensabile pentru producția de avioane de luptă, sisteme Patriot și THAAD, senzori și sisteme de navigație. China controlează aproximativ 90% din lanțul global de aprovizionare, de la extracție și procesare până la fabricarea magneților specializați. Prin restricțiile la export introduse în 2026, Beijingul a demonstrat că poate transforma această dominație economică într-o pârghie strategică directă împotriva Statelor Unite.

VI. Rezervele minerale iraniene: miza pe termen lung

Un aspect mai puțin discutat este potențialul mineral uriaș al Iranului. Țara dispune de rezerve importante de fier, molibden, barită, feldspat și, posibil, pământuri rare. China investise deja masiv în Iran prin acordul de cooperare pe 25 de ani semnat în 2021, evaluat la 400 de miliarde de dolari. Dacă Beijingul va participa la reconstrucția post-conflict, ar putea obține acces preferențial la resurse strategice și concesiuni energetice pentru decenii.

Limitele câștigurilor chineze

Tabloul nu este însă complet favorabil. Aproximativ jumătate din importurile de petrol ale Chinei și o treime din importurile de GNL tranzitează Strâmtoarea Hormuz, ceea ce înseamnă că blocada a afectat și economia chineză. De asemenea, relațiile apropiate cu Iranul au creat tensiuni diplomatice cu partenerii din Golf, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. În plus, influența reală a Beijingului asupra evoluției conflictului a rămas limitată: China a fost mai degrabă un observator privilegiat decât un actor decisiv.

Concluzie: beneficiarul tacit al haosului

Războiul din Iran reconfirmă o regulă veche a geopoliticii: în perioadele de turbulență majoră, câștigă cel mai mult actorul care s-a pregătit din timp. China nu a provocat conflictul și nici nu a rămas complet imună la efectele sale. Cu toate acestea, prin rezerve energetice masive, controlul lanțurilor de aprovizionare pentru energia verde, dominația asupra mineralelor critice și capacitatea de a studia în detaliu modul de operare al armatei americane, Beijingul pare să iasă din criză într-o poziție strategică mai puternică decât cea pe care o avea înainte. Într-o lume tot mai instabilă, China demonstrează că știe să transforme crizele altora în oportunități proprii. Întrebarea pentru următorul deceniu nu este dacă Beijingul va încerca să remodeleze ordinea internațională, ci cât de repede și prin ce instrumente va face acest lucru.