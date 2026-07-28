Mărginit de ambele părți de mașini carbonizate, ruine mocnite ale unor case de familie cândva fericite și trunchiuri înnegrite ale unei păduri de pini altădată verzi, drumul D106 arată astăzi ca o veritabilă „autostradă spre iad".

Traseul de 66 de kilometri, care leagă peninsula Cap Ferret de orașul Bordeaux, în sud-vestul Franței, a fost epicentrul incendiului fără precedent care a devastat o suprafață de patru ori mai mare decât Parisul și a obligat peste 260.000 de persoane să-și evacueze locuințele.

Într-unul dintre cele mai grave evenimente din istoria recentă a țării, comparabil ca amploare cu perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, peste 240 de proprietăți au fost complet distruse — multe dintre ele case de vacanță aparținând unor pariziene înstărite.

Distrugeri la tot pasul

Incendiul, izbucnit pe 12 iulie în pădurile de pe Cap Ferret, s-a extins constant spre Bordeaux, alimentat de vânturi puternice care au împins flăcările spre vest. Revenirea temperaturilor caniculare din această săptămână riscă să complice suplimentar eforturile de stingere. Președintele Emmanuel Macron a declarat, în timpul unei vizite în capitala vinurilor: „Săptămânile care urmează vor fi grele și trebuie să rezistăm."

Pe ambele sensuri de circulație ale drumului D106, între localitățile Saint-Jean-d'Illac și Lège-Cap-Ferret, casele sunt acum o grămadă de moloz înnegrit.

O vilă din apropierea localității Blagon s-a prăbușit sub propria greutate din cauza căldurii extreme degajate de flăcări. Curtea era plină de zidărie, metal ars și lemn calcinat, iar pe alee zăceau rămășițele carbonizate ale unui pick-up Toyota. Flăcările au mistuit mai întâi pădurea din jur, sâmbătă seara, înainte de a se extinde rapid la locuința cu un singur nivel, scrie Daily Mail.

După trecerea incendiului, liniștea este aproape apăsătoare, dar amploarea a ceea ce s-a petrecut sâmbătă noaptea este vizibilă peste tot. Apa din piscina neacoperită este murdară, cu suprafața acoperită de un strat gros de funingine, în timp ce țigle sparte de pe acoperiș zac împrăștiate în jurul ruinelor casei. Un cablu electric căzut continua să scoată scântei amenințătoare lângă poarta principală.

În interior, în ceea ce fusese odată o bucătărie, un aragaz independent și scheletele a trei scaune și două calorifere sunt singurele obiecte care mai pot fi identificate printre dărâmături.

Animale surprinse de flăcări

Puțin mai departe pe D106, spre coasta Atlanticului, dincolo de un alt bungalow calcinat, se aflau rămășițele centrului canin de dresaj „Good Dogs". Afară zăceau abandonate tunelurile și rampele de plastic pentru agilitate canină, alături de o barcă înnegrită de fum.

În apropiere, într-o zonă împădurită, a fost găsit cadavrul unei căprioare. Animalul rămăsese aparent prins într-un gard din sârmă în timp ce încerca să fugă și a fost ars de viu de flăcări.

Vizavi de centrul canin, de cealaltă parte a unui sens giratoriu, o proprietate familială împrejmuită s-a transformat într-o ruină mocnită, plină cu mașini distruse și utilaje agricole. Fotografii din Google Street View, realizate cu doar patru luni în urmă, arată o vilă albă cu acoperiș din țigle teracotă. Astăzi, din ea mai stau în picioare doar pereții exteriori și două coșuri de cărămidă.

O zonă exclusivistă

Drumul D106 are câte două benzi pe fiecare sens, cu o limită de viteză de aproximativ 110 km/h. Pe un drum lateral, un stâlp de telegraf înnegrit se prăbușise la pământ, blocând parțial traficul. Puțin mai departe, un fermier folosea un tractor pentru a săpa un șanț de protecție împotriva flăcărilor, în timp ce utilaje agricole mai mari erau folosite pentru a smulge trunchiuri de copaci și a limita astfel răspândirea focului.

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Doar pe această porțiune de drum au fost distruse cel puțin 12 case, alături de mii de hectare de pădure. O mare parte din zona afectată se află în spatele cordoanelor de poliție.

Regiunea, cunoscută ca exclusivistă, a fost adesea comparată cu Hamptons din apropierea New York-ului, fiind o destinație preferată de familii înstărite franceze pentru case de weekend și vacanță.

La aproape cinci kilometri de orașul Lège-Cap-Ferret, într-o mică poiană de lângă D106, a fost văzută o casă înnegrită de funingine, aflată pe punctul de a se prăbuși. Intensitatea flăcărilor a ars complet gardul viu înalt care ascundea altădată locuința de privirile trecătorilor; acum nu mai este decât o carcasă plină de grinzi și zidărie căzute. La câțiva pași distanță, în grădină, o căsuță de joacă pentru copii și un tobogan din plastic au scăpat, în mod surprinzător, neatinse de incendiul care a mistuit casa alăturată.

Pe traseul spre Bordeaux, la circa 32 de kilometri est, alte trei case aflate lângă șosea stăteau pustii, într-o stare la fel de degradată. În fața uneia dintre ele, o structură din tablă se prăbușise peste o mașină, iar biciclete de copii, un leagăn și un tobogan se aflau printre resturile din curțile celorlalte locuințe.

Un incendiu „imprevizibil", spun autoritățile

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că pompierii se confruntă cu o situație „fără precedent" în departamentul Gironde, regiunea din jurul Bordeaux-ului, luptând cu un incendiu care „are viață proprie" și care a mistuit deja 40.000 de hectare de teren.

Vorbind după o ședință de criză a guvernului, Nuñez a spus că vremea și compoziția pădurilor fac ca incendiul să se comporte „într-un mod complet imprevizibil". „Este autonom, se autoîntreține și se extinde în toate direcțiile. Este, prin urmare, un incendiu greu de controlat", a adăugat el.

În cursul după-amiezii, echipele de pompieri se aflau în plin efort pentru a stăvili linia frontului de foc, ajuns în zonele împădurite de la periferia orașului Marcheprime, la doar 16 kilometri de suburbiile exterioare ale Bordeaux-ului. Un avion militar de transport A400M, adaptat pentru misiuni de stingere, a fost observat de mai multe ori survolând la joasă altitudine pădurile uscate și amenințate de flăcări, lăsând în urmă un jet lung de substanță ignifugă.

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Între timp, fermieri, viticultori și alți meseriași locali s-au alăturat efortului de a opri extinderea incendiului.

Uniunea Europeană a anunțat luni trimiterea de avioane suplimentare pentru stingerea incendiilor din aer în Franța, pe lângă cele deja desfășurate în Spania. Comisarul european Hadja Lahbib a avertizat însă că flota disponibilă este tot mai solicitată, având în vedere că ar putea fi necesară curând și în alte zone. „Se anticipează condiții extreme pentru Ungaria, Slovacia și Cehia, pe lângă Franța și Peninsula Iberică... unde situația este de așteptat să se agraveze, inclusiv în Portugalia", a spus Lahbib.

Voluntarii, în prima linie

Florent Debroucker, în vârstă de 52 de ani, conduce în mod normal o firmă de amenajări peisagistice în localitatea Eysines, însă în ultimele 48 de ore a coordonat o echipă de cinci voluntari care ajută la stingerea focarelor mai mici.

El și colegii săi stropeau cu furtunuri, alimentate din cisterne montate pe platforme de pick-up, terenul mocnit de lângă D106.

„Facem și noi partea noastră, ca să-i ajutăm pe pompierii care se ocupă de incendiile mai mari și mai grave", a declarat Debroucker. „Cel cu care ne confruntăm acum este ceea ce a mai rămas dintr-un incendiu mai serios de aseară. Pădurea din spatele nostru a luat foc, iar unele scântei au aprins ierburile uscate în această dimineață.

Conduceam prin zonă mai devreme și am observat fum ridicându-se dintr-un câmp. Am alertat echipele de pompieri și încercăm să împiedicăm extinderea focului spre pădurea de pe partea cealaltă a câmpului, care a rămas până acum neatinsă.

Nu pot lucra deloc la amenajări peisagistice în acest moment, pentru că localitatea unde am biroul a fost evacuată. Este o muncă grea, cu ore lungi — uneori stăm până la ora 3 dimineața — dar dacă reușim să oprim extinderea focului, merită," a mai declarat francezul.