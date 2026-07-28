Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele românilor

Tarifele pe litoralul românesc se mențin în nota lunii iulie și pentru prima jumătate a lunii august, considerată, în ultimii ani, vârf de sezon. Cei care caută suficient de bine pot găsi chiar reduceri prin intermediul agențiilor de turism.

Hotelierii și-au anunțat tarifele pentru prima jumătate a lunii august, iar diferențele față de a doua jumătate a lunii iulie sunt mici, semn că nu mai e loc de crescut prețurile pentru că și așa românii fac eforturi mari pentru a-și permite doar câteva zile de vacanță. Din tarifele prezentate agențiilor, sunt chiar hotelieri care au decis să facă reduceri de până la 30% din tariful standard pentru perioadele în care gradul de ocupare nu este foarte mare, în timp ce creșterile de tarife nu depășesc 10%.

1-15 august, cea mai solicitată perioadă

De ani buni, prima jumătate a lunii august a devenit vârf de sezon pe litoralul românesc. În această perioadă sunt programate și evenimente de tot felul, totul culminând cu Ziua Marinei, pe 15 august, care este și zi de mare sărbătoare în calendarul ortodox.

Tarifele pe litoralul românesc pentru 1-15 august pornesc de la mai puțin de 1.000 lei pentru cinci nopți, două persoane, și pot ajunge până la aproape 8.800 lei la ultra all inclusive, potrivit datelor furnizate de Bibi Touroperator.

„Prima jumătate a lunii august rămâne în continuare perioada cea mai căutată pentru vacanțele pe litoralul românesc. Vestea bună pentru turiști este că prețurile sunt stabile și chiar și în plin sezon există numeroase oferte last minute, zile gratuite de vacanță sau gratuități pentru copii. Acestea aduc reduceri substanțiale și economie în bugetul familiei, astfel încât vacanțele rămân accesibile pentru toate categoriile de turiști. Recomandăm turiștilor să se adreseze agențiilor de turism, unde pot găsi rapid cele mai bune variante disponibile și pot beneficia de consultanță pentru alegerea sejurului potrivit”, a precizat vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican.

Iată între ce limite regăsiți prețul vacanțelor pe litoralul românesc în primele două săptămâni din august, tarifele fiind pentru cinci nopți de cazare/două persoane:

Mamaia

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă – 1.384 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive – 7.826 lei/cameră, cu reducere de 22%;

Eforie Nord

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă - 936 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive light - 6.201 lei/cameră, cu reducere de 25%;

Techirghiol

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă – 1.654 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 3* cu demipensiune - 3.198 lei/cameră;

Eforie Sud

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă – 1.372 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 3* cu servicii all inclusive - 4.211 lei/cameră, cu reducere de 15%;

Costinești

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă – 1.544 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu mic dejun inclus - 5041 lei/cameră;

Olimp

Cel mai mic tarif - hotel 3* cu mic dejun inclus – 1.814 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii ULTRA all inclusive - 8.775 lei/cameră, cu reducere de 27%;

Neptun

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă – 1.315 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii ULTRA all inclusive – 7.999 lei/ cameră cu terasă;

Jupiter

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă – 1.193 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii ULTRA all inclusive - 6.362 lei / cameră;

Cap Aurora

Cel mai mic tarif - hotel 3* cu mic dejun inclus – 1.930 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive - 8.542 lei/cameră;

Venus

Cel mai mic tarif - hotel 2* fără servicii de masă – 1.286 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii all inclusive - 8.076 lei/cameră;

Saturn

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă – 1.275 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 4* cu servicii ULTRA all inclusive - 6.309 lei/cameră;

Mangalia

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă – 1.657 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 3* cu servicii all inclusive - 6.408 lei/cameră;

2 Mai

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă – 1.431 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 3* fără servicii de masă - 2.522 lei/cameră;

Vama Veche

Cel mai mic tarif - hotel 3* fără servicii de masă – 1.281 lei/cameră;

Cel mai mare tarif - hotel 3* cu demipensiune (mic dejun și prânz) – 5.087 lei/ cameră.

„În anii trecuți gradul de ocupare se menținea în timpul săptămânii”

Deși în iulie s-a observat o creștere a numărului de turiști veniți pe litoralul românesc, cel mai bun weekend pentru operatorii din domeniu fiind 10-12 iulie, ce constată repezentanții industriei ospitaltății este că vin turiști în weekend, dar gradul de ocupare nu se menține la fel de ridicat și în cursul săptămânii.

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„Ce observăm noi este că dacă în anii trecuți gradul de ocupare se menținea în timpul săptămânii, acum scade, rămâne ridicat doar în weekend. Revenim, cumva, la vacanțele de weekend. Înainte exista tendința să vină în timpul săptămânii pentru a evita aglomerația din weekend, acum nu prea mai există această tendință”, a explicat, pentru „Adevărul”, Ovidiu Oprea, reprezentantul unei agenții de turism.

Valoarea voucherelor de vacanță s-a înjumătățit, a scăzut și plafonul salarial până la care se acordă, iar acest lucru se resimte, pentru că nu s-a venit cu nicio altă măsură compensatorie pentru a încuraja turismul, arată Oprea.

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O altă tendință care se constată este opțiunea turiștilor pentru cazare în unitățile neclasificate. Se întâmplă mult în Costinești, în Vama Veche, în Mamaia Nord etc. Este motivul pentru care, deși în hoteluri gradul de ocupare nu depășește frecvent 60%, plajele, în special în weekend, sunt pline.

„Se întâmplă de asemenea să se autorizeze unități mici, de 4-6 camere, în zonele Costinești, Vama Veche, Limanu, Corbu, Vadu, chiar și în Mamaia Nord. Plătesc la primărie o taxă, nu funcționează ilegal, dar nu sunt autorizați de Ministerul Turismului”, a mai precizat Oprea.

Tendința turiștilor de a cheltui cât mai puțin în scurta vacanță se vede și pe terase, unde tot mai puțini se așază să comande mâncare, preferând să se aprovizioneze din supermarket și astfel să mai salveze din costuri.

Printre turiștii care în continuare preferă serviciile hoteliere continuă în schimb să crească cererea pentru serviciile all inclusive. „Aceste hoteluri au grad de ocupare mai ridicat. Oamenii preferă să plătească ceva mai mult, dar să aibă toate serviciile și facilitățile. Sunt foarte multe familii care vin cu copii și au la hotel tot ce le trebuie, inclusiv animație, programe”, completează Oprea.

Numărul turiștilor care au ajuns pe litoral prin intermediul agenților de turism este cu aproximativ 20% mai mic în comparație cu 2025. Rămâne însă de stabilit dacă mai puțini români au ales litoralul sau dacă nu cumva au apelat și la rezervări prin alte mijloace, inclusiv prin rezervare directă la hotel.