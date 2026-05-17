Strâmtoarea Hormuz: jocul de cărți al Iranului

Iranul încearcă să folosească Strâmtoarea Hormuz și conflictul din Liban ca instrumente de presiune strategică împotriva SUA și Israelului, într-o confruntare în care economia, diplomația și puterea militară se împletesc, dar unde avantajul pe termen lung rămâne de partea Washingtonului

Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, a devenit în mai 2026 epicentrul celei mai tensionate confruntări geopolitice din Orientul Mijlociu de la Războiul din Golf încoace. Iranul — aflat în conflict deschis cu Statele Unite — a trecut de la amenințarea cu închiderea strâmtorii la construirea unui sistem paralel de control asupra acesteia, combinând instrumente economice, diplomatice și militare.

Sistemul iranian de asigurare maritimă: taxă de tranzit sub altă denumire

Regimul de la Teheran a introdus un mecanism formalizat de control al traficului naval prin Strâmtoarea Hormuz, prezentat oficial drept un sistem de polițe de asigurare maritimă. În realitate, arhitectura acestui sistem este transparentă: nava plătește o asigurare care o protejează împotriva unui eventual atac iranian — cu alte cuvinte, Iranul vinde protecție împotriva propriei sale amenințări. Ministerul Economiei iranian urmărește implementarea unui mecanism prin care companiile de transport maritim să fie obligate să plătească polițe de asigurare verificabile, conform unui document consultat de agenția de presă Fars — afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) — pe 16 mai. Ebrahim Azizi, președintele Comisiei pentru Securitate Națională a Parlamentului iranian, a confirmat public existența unui mecanism profesional de gestionare a traficului pe ruta desemnată de Iran, „în cadrul suveranității sale naționale, garantând totodată securitatea comerțului internațional”.

Formularea este revelatoare prin ceea ce omite: termenul „taxă de tranzit” este evitat cu grijă, înlocuit de un limbaj tehnico-juridic menit să confere legitimitate unui act de extorcare instituționalizată. Azizi a clarificat că „numai navele comerciale și entitățile care cooperează cu Iranul” vor beneficia de noul mecanism — ceea ce, tradus în limbaj diplomatic, înseamnă: plătești și respecți protocoalele iraniene sau nu treci. Asigurarea acoperă nava împotriva unui atac iranian. Cu alte cuvinte, Iranul vinde protecție împotriva propriei sale amenințări. Sistemul de acces diferențiat este deja parțial operațional. Marina IRGC permite tranzitul navelor din China, Japonia și Pakistan. Negocierile cu actori europeni nespecificați sunt în curs. Accesul rămâne însă blocat pentru entitățile asociate cu Proiectul Freedom — inițiativa americană de securizare a traficului prin schema internațională de separare a traficului în strâmtoare.

Președintele Trump a suspendat temporar Proiectul Freedom pe 5 mai, în contextul negocierilor cu Iranul, dar Teheranul tratează această suspendare nu ca pe un gest de bună-credință, ci ca pe o confirmare a eficacității presiunii sale. Instrumentarul iranian este completat de demonstrații de forță: publicația Defa Press — organ al Statului Major General iranian — a continuat pe 16 mai să detalieze capacitatea de a intercepta traficul maritim prin atacuri în roi cu bărci rapide, concepute să intimideze navele de dimensiuni mai mari. Paralel, Organizația Iraniană a Porturilor și Navigației Maritime a anunțat furnizarea de combustibil, asistență medicală și mecanică navelor cooperante — o combinație clasică de „morcov și băț”, tradusă în geopolitică navală.

Eroarea strategică: lecția rusă pe care Iranul o repetă

Este o perspectivă istorică esențială pentru înțelegerea poziției iraniene: aceea a Rusiei post-2022. Înainte de a tăia livrările de gaz prin conducte spre Europa în 2022, Putin deținea o pârghie considerabilă. Odată ce a acționat amenințarea, Europa a fost forțată să-și construiască un nou sistem energetic. Rusia și-a pierdut cea mai mare și mai profitabilă piață de gaz natural, fără a reuși să compenseze nici volumul pierdut, nici prețul. Amenințarea, odată jucată, a încetat să mai existe ca instrument de presiune. Paralela cu situația iraniană este directă. Atât timp cât Iranul amenința cu închiderea Strâmtorii Hormuz, deținea o pârghie reală asupra economiei globale.

Odată ce a acționat — parțial sau total — mecanismele de rezistență ale pieței au intrat în funcțiune: eliberarea rezervelor strategice, redirecționarea rutelor maritime, accelerarea producției din alte zone. Aceste mecanisme au un orizont temporal limitat, dar suficient pentru ca dependența față de strâmtoare să fie redusă structural. Este și o asimetrie fundamentală față de cazul rus: Statele Unite nu sunt o coaliție de 27 de state cu interese divergente, ci o singură putere executivă militară; sunt deja angajate în conflict, nu spectatoare; iar apetitul politic intern pentru escaladare crește proporțional cu costurile economice impuse americanilor.

O criză petrolieră majoră nu slăbește determinarea Washingtonului — o întărește, generând cererea publică de „a face ceva”, iar Statele Unite dispun de capacitatea militară de a răspunde la fiecare treaptă a escaladării. O închidere pe termen lung a Strâmtorii Hormuz este o carte, dar nu este o mutare de șah și mat. Concluzia analitică este precisă: Iranul poate impune costuri reale economiei globale, dar nu poate forța o capitulare americană prin această metodă. Dimpotrivă, forțând SUA și economia mondială să absoarbă daune de durată, Iranul elimină propria sa pârghie și riscă să transforme un conflict pe care Washingtonul îl tratează ca opțional într-unul perceput ca necesar de opinia publică americană.

Dimensiunea diplomatică: China, Israel și arhitectura unui nou acord

Contextul diplomatic este la fel de complex ca cel militar. Rapoartele privind livrările clandestine de armament chinez către Iran au determinat o intervenție directă a lui Trump, care susține că a obținut de la Xi Jinping angajamentul de a renunța la înarmarea Teheranului.

Credibilitatea acestui angajament rămâne de verificat, dar semnalul geopolitic este important: Beijingul, care beneficiază de accesul preferențial la petrolul iranian și de postura sa de mediator, nu are interesul ca SUA să câștige o victorie decisivă în Golf, dar nici nu dorește să fie prins furnizând arme unui regim aflat în conflict direct cu Washington. Între timp, atât SUA, cât și Iranul conduc negocieri pe care ambele tabere le caracterizează drept serioase, evitând totodată concesii care ar putea fi citite intern ca slăbiciune. ISW descrie acest proces ca „un armistițiu pe jumătate respectat, însoțit de negocieri desfășurate cu același entuziasm redus” — o formulare care captează cu acuratețe dinamica unui conflict în care ambele părți speră că trecerea timpului va consolida poziția proprie. Accesul diferențiat acordat de IRGC navelor din Asia de Est — cu negocieri în curs pentru actori europeni — sugerează că Iranul încearcă să construiască o coaliție tacită de state care să legitimeze noul regim de control asupra strâmtorii, izolând astfel Statele Unite.

Este o strategie clasică de wedge diplomacy („diplomația sciziunii”) — o strategie prin care un actor încearcă să spargă o coaliție adversară prin separarea membrilor săi, oferind unora avantaje sau condiții preferențiale pentru a-i determina să se distanțeze de ceilalți. Dacă Europa și Asia acceptă termenii iranieni pentru a-și asigura aprovizionarea cu petrol, presiunea asupra Washingtonului de a negocia crește. Această strategie are același defect structural ca și amenințarea energetică: odată ce statele se adaptează la noile rute și mecanisme de asigurare, dependența față de bunăvoința iraniană se reduce, nu crește.

Concluzii: cine deține cu adevărat cărțile?

Analiza converge spre un diagnostic comun: nici Iranul, nici Statele Unite nu dețin o poziție de dominanță absolută, dar asimetria de putere pe termen lung favorizează Washingtonul. Iranul deține pârghia imediată a perturbării — capacitatea de a provoca daune economice globale în termen scurt. SUA dețin pârghia structurală: superioritate militară la fiecare treaptă a escaladării, o economie capabilă să absoarbă șocuri pe care economia iraniană nu le poate susține și un sistem de alianțe care, deși imperfect, este incomparabil mai solid decât rețeaua de relații a Teheranului.

Mecanismul iranian de asigurare maritimă este o inovație tactică inteligentă — mai puțin provocator decât o taxă de tranzit explicită, suficient de formalizat pentru a sugera permanență și conceput pentru a crea un precedent de suveranitate iraniană asupra strâmtorii. Pe termen scurt, poate genera venituri și fragmenta coaliția pro-americană. Pe termen mediu și lung, riscă să accelereze exact adaptarea structurală a piețelor energetice globale pe care Iranul caută să o prevină. Lecția rusă rămâne cel mai relevant precedent: o amenințare jucată devine imediat mai puțin amenințătoare. Liderii iranieni — care se laudă adesea cu excelența în șahul diplomației — ar trebui să rețină că șahul se câștigă prin mutări pe care adversarul nu le poate contracara, nu prin sacrificarea propriilor piese de valoare pentru a demonstra determinare.

Israel–Liban: negocieri reale sau timp câștigat?

Negocierile Israel–Liban nu sunt un proces bilateral izolat, ci un subprodus direct al războiului SUA–Iran declanșat pe 28 februarie 2026 după uciderea Liderului Suprem Khamenei. Teheranul condiționează orice acord durabil cu Washingtonul de un armistițiu stabil în Liban, transformând negocierile de la Washington într-un nod dintr-o rețea de dosare interconectate: Iran, Strâmtoarea Hormuz, Hezbollah și reconfigurarea ordinii regionale din Orientul Mijlociu.

A treia rundă de negocieri directe Israel–Liban se desfășoară la Washington pe 14 mai 2026 — primul contact diplomatic direct între cele două țări de la eșecul Acordului din 17 mai 1983. Contextul este atât de improbabil încât merită subliniat: două state aflate tehnic în stare de război din 1948, fără relații diplomatice, cu o frontieră care a fost pe rând linie de front, coridor de ocupație și zonă-tampon, stau acum față în față la masa negocierilor. Ce le-a adus acolo nu este voința politică, ci geometria unui conflict mai larg — războiul SUA–Iran declanșat pe 28 februarie 2026.

Contextul care a făcut posibil imposibilul

Negocierile nu au apărut din dorința sinceră a niciuneia dintre părți. Ele sunt un produs al armistițiului SUA–Iran din 7 aprilie, care a schimbat calculele tuturor actorilor implicați. Înainte de acel armistițiu, Israelul opera în Liban cu acoperire americană implicită. După el, Washingtonul avea nevoie ca frontul libanez să se calmeze pentru a putea avansa negocierile mai ample cu Iranul — iar Teheranul făcuse dintr-un armistițiu durabil în Liban o condiție explicită pentru orice acord de durată cu SUA.

Ecuația este, deci, brutală în simplitatea ei: Israel negociază cu Libanul nu pentru că dorește un acord cu Beirutul, ci pentru că Washingtonul are nevoie de liniște pe frontul libanez ca să poată închide dosarul iranian. Trump, cu puține victorii de politică externă înainte de alegerile intermediare din noiembrie, vede într-un acord cu Libanul o piesă din pachetul de care are nevoie. Netanyahu, dependent de sprijinul american, s-a angajat în negocieri după presiune directă — nu din convingere.

Decalajul structural dintre poziții

Cele două delegații nu negociază același lucru — și aici se află nucleul problemei. Israelul vrea dezarmarea Hezbollah, relații diplomatice normalizate și, pe termen lung, aderarea Libanului la Acordurile Abraham. Libanul vrea un armistițiu. Punct. Ministrul libanez al Culturii a declarat explicit că delegatul său nu este autorizat să discute nimic altceva.

Decalajul nu poate fi împărțit la jumătate prin compromis, pentru că cererile israeliene depășesc capacitatea de livrare a statului libanez. Hezbollah — care controlează realitatea militară din sudul Libanului — nu este la masa negocierilor, a respins categoric orice cerință de dezarmare și a anunțat că nu va respecta ceea ce guvernul va conveni. A cere Beirutului să livreze dezarmarea Hezbollah echivalează cu a cere unui guvern fragil să declanșeze un război civil intern.Precedentul din 2024 este edificator: Libanul s-a angajat să prevină operațiunile Hezbollah împotriva Israelului, Hezbollah și-a refăcut oricum infrastructura militară, iar până în martie 2026 acordul era mort atât în literă, cât și în spirit.

Ce este cu adevărat diferit de această dată?

Există totuși un element nou care merită atenție. Sub președintele Aoun și premierul Nawaf Salam, guvernul libanez a acționat împotriva statutului armat al Hezbollah în moduri pe care niciun guvern anterior nu le-a încercat: a aprobat planuri de dezarmare, a restricționat legal activitățile militare ale grupului și — în mod semnificativ — Salam a refuzat propunerile iraniene de a negocia în numele Libanului, insistând că Beirutul vorbește pentru sine. Această rupere de tutela iraniană este reală și fără precedent recent.

Spațiul politic intern s-a deschis: Samir Geagea cere dezarmarea, iar chiar Nabih Berri — liderul Amal, cel mai apropiat aliat politic al Hezbollah — și-a exprimat sprijinul de principiu pentru negocieri. Delegația libaneză de la Washington nu mai este statul paralizat care a tratat zeci de ani suveranitatea ca pe un concept teoretic. Aceasta este o schimbare reală — insuficientă pentru a livra ceea ce Israelul cere, dar suficientă pentru a face negocierile mai mult decât un teatru diplomatic.

Concluzie: extensie sau acord?

Cel mai probabil rezultat al rundei actuale este o nouă prelungire a armistițiului și un cadru pentru etapa următoare — nu un acord de fond. Washingtonul este distras: Trump este la Beijing, Rubio nu este în sală, iar fiecare moment de progres real în aceste negocieri a venit cu implicare politică americană directă pe care această rundă o duce lipsă. Între timp, realitatea de pe teren continuă: cu o zi înainte de această rundă, Israelul a lovit 40 de locații în sudul și estul Libanului, ucigând 22 de persoane, printre care opt copii. Dosarul libanez nu va fi rezolvat separat de dosarul iranian — cele două sunt legate operațional, nu doar diplomatic.

Iranul a dovedit-o pe 17 aprilie, când a redeschis Strâmtoarea Hormuz în momentul în care armistițiul libanez a intrat în vigoare, pentru a o închide din nou a doua zi, când Washingtonul a refuzat să ridice blocada navală. Atât timp cât negocierile Iran–SUA rămân deschise, Libanul va rămâne o monedă de schimb — prea valoroasă pentru Teheran pentru a fi abandonată, prea complicată pentru Israel pentru a fi rezolvată rapid. Bilanțul uman al acestei așteptări: peste 2.800 de morți în Liban din 2 martie, 1,2 milioane de strămutați, iar armistițiul nominal în vigoare a ucis deja peste 400 de persoane de când a intrat în vigoare. Negocierile de la Washington pot opri sau nu acel număr din a crește. Deocamdată, nu le poate răspunde nimeni din sală.