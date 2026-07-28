 O nouă rachetă de croazieră occidentală pe frontul din Ucraina. Arma ar fi fost creată de fondatorul primei companii spațiale private din Rusia | adevarul.ro
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O nouă rachetă de croazieră occidentală pe frontul din Ucraina. Arma ar fi fost creată de fondatorul primei companii spațiale private din Rusia

Război în Ucraina
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Ucraina ar fi utilizat pentru prima dată împotriva unor ținte de pe teritoriul Rusiei rachete de croazieră Ruta Block 1, dezvoltate de compania olandeză Destinus, fondată de antreprenorul Mihail Kokorici, creatorul primei companii spațiale private din Rusia. Informația se bazează pe imagini publicate de bloggeri militari ruși și analizate de publicația americană The War Zone, însă autenticitatea acestora nu a fost confirmată independent.

Rachetă Ruta Block II FOTO: X
Rachetă Ruta Block II FOTO: X

Resturi de rachetă publicate de bloggeri militari ruși

Mai multe canale pro-ruse de pe rețelele sociale au distribuit fotografii cu ceea ce ar reprezenta fragmente ale unei rachete Ruta Block 1. Potrivit The War Zone, imaginile surprind elemente ale fuselajului, componente interne și o parte din ampenaj, care corespund designului cunoscut al acestui tip de armament.

Publicația americană precizează însă că nu poate exclude posibilitatea ca resturile să aparțină unei alte rachete de croazieră dezvoltate de Ucraina, cu caracteristici similare.

În paralel, pe internet a fost distribuit și un videoclip care ar surprinde zborul unei astfel de rachete spre o țintă din Rusia, însă nici autenticitatea acestuia nu a fost verificată.

Bloggerii militari ruși susțin că proiectilul ar fi fost interceptat de sistemele de apărare antiaeriană rusești, informație care nu a fost confirmată oficial.

Rachetele ar fi fost livrate Ucrainei în cadrul ajutorului militar olandez

Potrivit The War Zone, rachetele Ruta Block 1 sunt produse în Țările de Jos și sunt livrate Ucrainei cel puțin din 2024.

Publicația amintește că, luna trecută, fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihail Fedorov, a anunțat că Olanda va finanța livrarea a aproximativ 700 de rachete de croazieră către Ucraina, în cadrul unui pachet de asistență militară estimat la peste 500 de milioane de dolari. Jurnaliștii americani apreciază că este foarte probabil ca aceste livrări să fi vizat modelul Ruta Block 1.

Rachetă proiectată pentru producție în masă

Conform datelor prezentate de producător, Ruta Block 1 are o rază de acțiune de peste 300 de kilometri și poate transporta un focos de aproximativ 150 de kilograme.

Racheta este lansată de la sol cu ajutorul unui accelerator, după care zboară la joasă altitudine. Sistemul de ghidare combină navigația inerțială, cea prin satelit și recunoașterea vizuală a terenului, ceea ce îi permite să își mențină precizia chiar și în condițiile bruiajului semnalului GPS.

Spre deosebire de unele rachete occidentale cu costuri ridicate, Ruta Block 1 a fost concepută ca un sistem mai ieftin, destinat producției în serie. Compania Destinus utilizează propriul motor turboreactor, reducând astfel dependența de furnizori externi.

Cine este Mihail Kokorici

Mihail Kokorici este cunoscut pentru că a fondat, la începutul anilor 2010, compania Dauria Aerospace, considerată prima companie spațială privată din Rusia.

După ce a părăsit Rusia, antreprenorul s-a stabilit în Elveția, unde a înființat Destinus. Ulterior, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, compania și-a orientat activitatea către dezvoltarea de echipamente militare.

În 2024, Kokorici a renunțat la cetățenia rusă, iar sediul central al Destinus a fost mutat în Țările de Jos. În prezent, compania produce drone cu rază lungă de acțiune și rachete de croazieră din familia Ruta și lucrează la versiuni cu autonomie extinsă.

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