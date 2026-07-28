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Cum ar arăta SUA după moartea lui Trump. Scenariul imaginat de scriitorul Kurt Andersen

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Scriitorul și jurnalistul american Kurt Andersen a dezvăluit detalii despre viitorul său roman satiric, „The Breakup”, în care imaginează un scenariu fictiv privind moartea președintelui american Donald Trump și consecințele pe care aceasta le-ar avea asupra Statelor Unite.

Un autor american a scris despre moartea lui Donald Trump. FOTO: AFP
Un autor american a scris despre moartea lui Donald Trump. FOTO: AFP

Acțiunea romanului este plasată în anul 2035, când Trump își sărbătorește împlinirea vârstei de 89 de ani la Trump Tower. Într-o scenă-cheie, personajul inspirat de liderul american suferă un „accident vascular cerebral masiv” în timp ce coboară celebra scară rulantă aurie din clădire, un moment care amintește de lansarea campaniei sale prezidențiale din 2015, notează publicația Express. 

Potrivit autorului, moartea personajului declanșează imediat teorii ale conspirației și proteste violente.

„Este primul episod spectaculos de violență, o violență spontană care duce, un an mai târziu, la o adevărată insurecție de extremă dreapta, una teroristă”, a declarat Andersen în podcastul The Daily Beast.

Romanul descrie o Americă ruptă în două

Andersen a explicat că inițial intenționa să scrie o carte de non-ficțiune despre viitorul Statelor Unite, însă a ales în cele din urmă forma unui roman.

„M-am gândit o vreme că ar trebui poate să scriu o carte de non-ficțiune despre ce ar putea aduce viitorul. În cele din urmă am decis să scriu ficțiune”, a spus autorul.

Scriitorul a precizat că a început să lucreze la manuscris înainte ca Trump să câștige alegerile prezidențiale din 2024, însă după revenirea acestuia la Casa Albă a rescris mai multe pasaje.

„A trebuit să întunec povestea de fundal... să o fac mai îngrozitoare și mai apropiată de un coșmar decât în prima variantă”, a afirmat Andersen.

El a adăugat că evoluțiile politice din ultimii ani au făcut ca scenariul său să pară mai puțin neverosimil.

„În ultimul an și jumătate... totul a devenit mult mai puțin fantezist decât părea atunci când am început să scriu această carte”, a spus autorul.

Romanul urmărește și destrămarea unei relații de 23 de ani, poveste care simbolizează destrămarea Statelor Unite, potrivit prezentării făcute de autor.

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