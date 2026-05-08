Exclusiv Cât de mare e riscul ca europenii să intre în război cu Iran: „Trebuie acoperire aeriană, portavioanele vor fi cele ale francezilor și britanicilor”

Europenii ar putea extinde misiunea pentru protejarea navelor comerciale în Strâmtoarea Hormuz, ceea ce înseamnă riscuri în plus. Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu explică, pentru „Adevărul”, în ce măsură ar putea un incident produs pe acest fond să ducă la un război între UE și Iran.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat extinderea misiunii navale europene Aspides pentru protejarea navelor comerciale în zona strâmtorii Hormuz.

„Trebuie să trecem dincolo de gestionarea reactivă a crizelor”, a spus Ursula von der Leyen, potrivit dpa, citată de Agerpres. Propunerea sa a venit în urma unei întâlniri cu liderii Uniunii Europene, precum și cu președinții Egiptului, Libanului și Siriei și cu prințul moștenitor al Iordaniei. Practic, Ursula von der Leyen și-ar dori o coordonare maritimă mai amplă, care să ajute vasele comerciale care întâmpină probleme în zonă.

Există însă voci care spun că o implicare mai mare a europenilor ar aduce și riscul unei confruntări cu Iranul. Acesta este și lucrul pe care liderii europeni încearcă cu orice preț să-l evite, însă nu este foarte clar în ce măsură un posibil incident între navele protectoare europene și marina iraniană ar putea să escaladeze.

Europenii sunt deocamdată prudenți

Franța și Marea Britanie sunt țările europene cu o prezență masivă în regiune, dar ambele fac eforturi pentru a nu intra în conflict cu Iranul. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a adoptat o atitudine prudentă chiar și atunci când a criticat Teheranul. Prezent la Erevan, în Armenia, la cea de-a 8-a reuniune la nivel înalt a Comunității Politice Europene, liderul francez a criticat deopotrivă Statele Unite ale Americii și Iranul și a cerut deschiderea strâmtorii pentru vasele comerciale. Totodată, a dat asigurări că Franța și aliații săi europeni vor evita să devină parte a conflictului.

„Dacă Statele Unite sunt pregătite să redeschidă Hormuz, este foarte bine. Asta cerem încă de la început, însă noi nu vom participa la nicio operațiune în forță, într-un cadru care mi se pare că nu este clar”, a spus Macron.

Declarația sa, în egală măsură critică față de Statele Unite ale Americii și Iran, ascunde o îngrijorare. De altfel, deși președintele american Donald Trump a solicitat europenilor să i se alăture în această operațiune, el s-a lovit de un refuz ferm.

Cu toate acestea, perspectiva în care europenii, conform propunerii Ursulei von der Leyen, s-ar implica mai mult în zonă, ar putea duce exact acolo unde nu-și dorește nimeni, spre un conflict militar.

Cum poate fi evitat un conflict major

Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu, cunoscut analist în domeniile militare și intelligence, mizează pe atenția europenilor. Într-o analiză pentru „Adevărul", Sandu Valentin Mateiu își exprimă speranța că europenii vor reuși să reziste până la capăt presiunilor de la Washington și că vor evita orice complicații ar putea duce la o confruntare militară cu marina iraniană.

Analistul remarcă faptul că președinta Comisiei Europene nu ar trebui să se implice într-o problemă ce ține de securitate și că acțiunea, dacă va fi implementată, trebuie să fie dusă la bun sfârșit de experți militari.

„Cred că Ursula von der Leyen nu are autoritate, nu are are rol decizional în toată acțiunea asta europeană, dacă va exista la un moment dat o implementare a ei. Cred că Ursula von der Leyen se poate concentra mai degrabă pe aspectul politico-economic, necesar pentru deschiderea strâmtorii pentru mărfuri. Acum, cred că mai actuală e declarația lui Macron, care a spus până la urmă ce avem: avem o coaliție a marilor europeni, la care s-au raliat mai toți europenii membri NATO pentru deschiderea strâmtorii. Numai că, și a reiterat acum Macron, cuvântul greu acolo îl vor avea, cred, cei doi-trei mari europeni: Franța și Marea Britanie”, spune Sandu Valentin Mateiu.

Rolul central le va reveni Franței și Marii Britanii, state care au deplasat o forță navală impresionantă în regiune. Cu toate acestea, europenii nu vor dori sub nicio formă să se implice direct în conflict și vor face tot ceea ce ține de ei pentru a evita un război cu Iranul, consideră comandorul.

„Cred că Franța și Marea Britanie vor fi active, pentru că ele vor conduce gruparea navală. Până la urmă, trebuie acoperire aeriană, portavioanele vor fi cele ale francezilor și britanicilor. Important este faptul că ei, europenii, cu această coaliție și misiune, nu vor să fie parte în război. Ei vor acționa numai în momentul în care există un acord clar al celor două părți de încetare a focului și de permitere a trecerii prin strâmtoare. De aceea, unii le reproșează că ei vin după ce s-a încheiat povestea. Dar europenii nu vor să fie parte din conflict și vor să acționeze numai în cadrul dreptului internațional”, adaugă el.

Tensiuni tot mai mari între europeni și Iran

Cu toate acestea, tensiunile între națiunile europene care au ales să își trimită forțe militare în zonă și Iran sunt la ordinea zilei. Recent, a existat un schimb de replici între ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi și omologul său italian, Antonio Tajani. Iranianul a ținut să informeze statele europene cu privire la poziția țării sale în cadrul negocierilor de pace cu SUA, dar a primit critici din Reuters. Potrivit Reuters, Tajani a criticat planul și a reiterat că Italia nu acceptă din start ideea că Iranul ar putea deveni o forță nucleară.

Comandorul Sandu Valenti Mateiu a comentat și războiul declarațiilor dintre Roma și Teheran, dar și tensiunile care continuă să existe între europeni și iranieni.

„Firește că europenii au spus mereu că nu plâng după Teheran. Numai că, în același timp, toți au spus că nu vrem să fim parte în conflict. Pentru că, da, e un război între Statele Unite și Iran, declarat de Donald Trump, sau nedeclarat, declanșat de Donald Trump numai după ce a avut o înțelegere cu cealaltă parte beligerantă, Israelul. De aceea, cred că da, europenii vor scoate în evidență necesitatea ca Iranul să nu continue programul nuclear, dar în același timp se vor delimita clar de conflict, de războiul dintre Statele Unite și Israel pe de o parte și Iran pe de cealaltă parte. Iar misiunea lor va fi numai și numai în cadrul dreptului internațional, foarte clar, europenii nefiind parte în război.”

Însă chiar și în cazul unui ipotetic incident, europenii vor avea grijă să nu se implice în război, dă asigurări Sandu Valentin Mateiu.

„Europenii nu vor intra, vor căuta foarte clar să fie numai și numai în cadrul dreptului internațional”, conchide Sandu Valentin Mateiu.

Europenii se poziționează diferit față de Iran

Războiul din Iran i-a divizat deja pe europeni. Franța și Marea Britanie au ales să își trimită forțe importante în zonă, deși au evitat orice escaladare. Pe de altă parte, Germania, prin vocea cancelarului Friedrich Merz, a cerut relaxarea sancțiunilor europene împotriva Iranului.

„Dacă se va ajunge la un acord cuprinzător, atunci suntem, de asemenea, pregătiți să relaxăm sancțiunile pas cu pas”, a declarat Merz, după summitul european din Cipru. Numai că Franța, Marea Britanie și Italia nu vor să audă și nici nu iau în calcul propunerea venită din Germania.