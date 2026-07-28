 „Aquafilling-ul poate ucide”. Apelul femeii care a trecut prin aproape 30 de operații. Antonia, Laurette și Andreea Sasu au suferit complicații grave | adevarul.ro
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„Aquafilling-ul poate ucide”. Apelul femeii care a trecut prin aproape 30 de operații. Antonia, Laurette și Andreea Sasu au suferit complicații grave

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O avocată din Baroul Galați trage un semnal de alarmă în legătură cu Aquafilling, o substanță folosită în trecut în proceduri estetice de augmentare, despre care spune că i-a schimbat viața în rău. În două postări publicate pe Facebook, femeia povestește că a trecut prin aproape 30 de intervenții chirurgicale și avertizează persoanele care au această substanță în organism să se prezinte de urgență la un consult medical.

Avocată din Galați, avertisment după 30 de operații din cauza Aquafilling FOTO: Facebook/Daniela Da
Avocată din Galați, avertisment după 30 de operații din cauza Aquafilling FOTO: Facebook/Daniela Da

Potrivit acesteia, după doi ani petrecuți în spital și 29 de operații, a urmat o perioadă de patru ani în care a crezut că problemele au luat sfârșit. Însă gelul s-a reactivat, a migrat în organism și a provocat o nouă infecție, fiind necesară o nouă intervenție chirurgicală.

„Aquafilling-ul poate ucide”

În mesajul său, avocata susține că vorbește public doar pentru a preveni alte tragedii și spune că situația sa este cu atât mai gravă cu cât are implantat un stimulator cardiac.

„Aquafilling-ul poate ucide. Nu este o exagerare, este realitatea mea medicală. Fac această postare cu un singur scop: să trag un semnal de alarmă ferm pentru absolut toate persoanele care au această substanță în corp. Nu mă victimizez, nu am nevoie de compătimire și nu cer ajutorul nimănui”, a transmis aceasta.

Femeia explică faptul că o infecție provocată de gel ar putea ajunge la stimulatorul cardiac, ceea ce ar putea avea consecințe dramatice.

„Dacă bacteriile se grefează pe stimulatorul cardiac, riscul de șoc septic este uriaș, iar asta nu vreau să mi imaginez! Substanța asta nu este doar o problemă estetică stricată, este o bombă care îți poate opri inima”, a mai scris avocata.

Recomandarea pentru persoanele care au Aquafilling

Avocata îi îndeamnă pe toți cei care au apelat la această procedură să nu aștepte apariția simptomelor.

Ea recomandă un consult medical de specialitate și efectuarea unui RMN de părți moi, despre care spune că poate evidenția localizarea și migrarea gelului înainte de apariția unor complicații severe.

„Protejați-vă singure și faceți investigațiile până nu este prea târziu”, este apelul transmis în mesaj.

„Au fost păcăliți inclusiv medici”

Într-o a doua postare, avocata afirmă că persoanele care au ales Aquafilling nu trebuie judecate, deoarece, la momentul respectiv, produsul era prezentat drept unul sigur și deținea certificare europeană.

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Ea susține că printre persoanele afectate s-au numărat inclusiv cadre medicale.

„Am fost operată la un moment dat în aceeași clinică, cot la cot cu un medic care apelase la această procedură. Dacă și cadrele medicale au fost păcălite, cum putem acuza un pacient de rea-intenție?”, a scris aceasta.

Potrivit mesajului, pacienților li se spunea că produsul conține 98% soluție salină și doar 2% copoliamidă, fiind prezentat ca sigur.

Avocata amintește că Aquafilling a fost interzis în Uniunea Europeană în 2022, însă avertizează că produsul ar continua să fie utilizat ilegal în unele clinici, sub alte denumiri comerciale.

„Deși este ilegal, există în continuare clinici în România care lucrează pe ascuns cu acest gel, sub alte denumiri ascunse, cum ar fi Los Deline, profitând de naivitatea oamenilor”, susține aceasta.

Ea afirmă că problema nu este una izolată, ci una care afectează sute de persoane în România și mii de pacienți din alte state europene.

Complicațiile asociate Aquafilling

Aquafilling este un gel injectabil utilizat în trecut pentru augmentarea sânilor și a feselor. Utilizarea sa a fost asociată în timp cu numeroase complicații medicale.

Potrivit specialiștilor, printre cele mai frecvente probleme raportate se numără inflamațiile cronice, infecțiile severe, abcesele, migrarea gelului în organism, deformările ireversibile și necesitatea unor intervenții chirurgicale repetate pentru îndepărtarea substanței.

În cazul apariției unor astfel de complicații, prioritatea medicilor nu mai este rezultatul estetic, ci tratarea infecțiilor și limitarea afectării țesuturilor.

Vedete din România care au vorbit despre complicațiile provocate de Aquafilling

Subiectul a ajuns în atenția publicului și după ce mai multe vedete au vorbit despre problemele grave de sănătate întâmpinate în urma acestei proceduri.

Antonia, Laurette și Andreea Sasu au povestit că au avut nevoie de luni întregi de spitalizare din cauza complicațiilor provocate de Aquafilling, confruntându-se cu infecții severe și intervenții chirurgicale.

La nivel internațional, procedura nu a fost aprobată de FDA pentru utilizare în Statele Unite, iar în mai multe țări au fost formulate avertismente privind riscurile asociate. De asemenea, augmentarea mamară cu Aquafilling a fost interzisă în Japonia, iar societăți medicale din Coreea de Sud au descurajat oficial utilizarea acestei substanțe.

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