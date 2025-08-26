Video Vietnamul, lovit de taifunul Kajiki: trei morți și pagube uriașe. Momentul în care un versant s-a prăbușit pe șosea

Trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite după ce taifunul Kajiki a lovit Vietnamul, au anunțat marți autoritățile.

Furtuna a atins uscatul luni, cu rafale de vânt de până la 130 km/h, smulgând acoperișurile a mii de locuințe și lăsând peste 1,6 milioane de oameni fără curent electric.

Marți, ploile torențiale au continuat să lovească țara, iar autoritățile au avertizat asupra riscului de viituri și alunecări de teren în opt provincii. Imagini video surprinse după furtună arată momentul dramatic în care un versant s-a prăbușit pe o șosea din Vietnam, după ploile abundente.

Pe străzile orașului Vinh, din nord, salvatorii și militarii încercau să elibereze drumurile blocate de copaci căzuți și bucăți de acoperișuri. „Un acoperiș uriaș din oțel a fost smuls de la etajul opt al unei clădiri și s-a prăbușit chiar în mijlocul străzii. Am avut mare noroc că nimeni nu a fost rănit. Acest taifun a fost absolut înfricoșător”, a povestit pentru AFP Tran Van Hung, un localnic de 65 de ani, potrivit Agerpres.

Sate izolate și mii de evacuări

Inundațiile au lăsat izolate 27 de sate din zonele muntoase, iar peste 44.000 de persoane au fost evacuate înainte de sosirea taifunului, au transmis autoritățile.

La Hanoi, ploile abundente au inundat marți dimineață numeroase străzi, provocând haos în trafic.

Legătura cu schimbările climatice

Experții avertizează că schimbările climatice cauzate de activitatea umană intensifică fenomenele extreme. Condițiile meteorologice devin mai puternice și mai imprevizibile, ceea ce amplifică riscurile de inundații și furtuni, mai ales în regiunile tropicale, au explicat oamenii de știință.

Taifunul a slăbit, dar efectele continuă

După ce a lovit Vietnamul, Kajiki a pierdut din intensitate și s-a transformat într-o depresiune tropicală, traversând nordul Laosului, însoțit de ploi abundente. Linia feroviară de mare viteză care leagă Laos de China a fost suspendată luni și marți, iar unele drumuri au rămas blocate.

În Vietnam, peste 100 de persoane au murit sau au fost date dispărute în primele șapte luni ale acestui an din cauza dezastrelor naturale, potrivit Ministerului Agriculturii.