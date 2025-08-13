Alertă în Alaska. Topirea ghețarilor a provocat inundații record, o parte a populaţiei fiind evacuată

Miercuri dimineaţă a început evacuarea populaţiei din zona Juneau din Alaska, unde topirea gheţarilor a provocat inundaţii record, nivelul apei ajungând la peste 4,8 metri.

Locuitorii din oraşul Juneau din Alaska se văd nevoiți să își părăsească temporar locuințele, pe măsură ce apa provenită din topirea ghețarilor se scurge dintr-un bazin îndiguit de ghețarul Mendenhall, aflat la aproximativ 19 kilometri de centrul orașului Juneau.

Serviciul Național de Meteorologie (NWS) din Juneau a emis alerte oficiale pentru regiune încă de la începutul acestei săptămâni, atenționând că apele au început să depășească nivelurile sigure, ceea ce pune în pericol comunitățile aflate în apropiere.

În acelaşi timp, autoritățile locale au anunţat că evacuările ar putea deveni necesare, iar marți au confirmat că apa a început să se scurgă efectiv din barajul natural format de ghețar, estimând că inundațiile vor atinge zonele locuite în următoarele zile.

După ce marţi nivelul apei a ajuns la 3 metri, sub pragul de inundații majore de 4,2 metri, miercuri, 13 august, încă de la primele ore ale dimineţii s-a raportat că apa a depășit 4,8 metri, stabilindu-se astfel un record istoric pentru regiune.

„Acesta va fi un nou record, pe baza tuturor informațiilor pe care le avem”, a declarat Nicole Ferrin, meteorolog NWS, în cadrul unei conferințe de presă.

Pe site-ul oficial al orașului Juneau se explică faptul că revărsările lacurilor glaciare apar atunci când apa acumulată din topirea zăpezii, a gheaţii și din precipitaţii depășește barajul de gheață care o reține, proces comparabil cu scoaterea dopului dintr-o cadă plină. Această scurgere bruscă poate provoca inundații devastatoare în zonele aflate în aval au avertizat specialiştii.

Stare de dezastru natural

Guvernatorul statului Alaska, Mike Dunleavy, a declarat starea de dezastru natural duminică, avertizând asupra „amenințării iminente de inundații catastrofale provocate de revărsarea unui lac glaciar (GLOF)” în zona Juneau.

Incidente similare au avut loc în anul 2011, când mai multe locuințe au fost distruse, iar anul trecut sute de case au suferit pagube semnificative.

„Juneau, pregătește-te pentru potopul care vine”, a scris cineva din zonă pe reţelele de socializare

„Acesta este unul dintre motivele pentru care nu dorm bine noaptea. Acestea sunt imagini cu Suicide Basin, sursa inundațiilor provocate de revărsarea lacului nostru glaciar. Fotografiile atașate sunt din perioada 1 iulie - 8 august. A treia fotografie compară ceea ce era marginea exterioară a Suicide Basin cu ceea ce este acum marginea exterioară a bazinului...”, a postat un alt localnic, alături de fotografii în care a surprins evoluţia fenomenului.

„Aţi pregătit geanta de urgență? Fiţi pregătiţi și făceţi-vă un plan... Rămâi în siguranță, Juneau”, şi-a încheiat el postarea.

