Risc major de inundații în țară. Ministrul Mediului a convocat o ședință de urgență. Ce s-a decis

Ministerul Mediului a convocat duminică o ședință de urgență după ce meteorologii și hidrologii au emis avertizări de cod portocaliu și galben pentru mai multe zone din țară, vizate de ploi torențiale și risc de inundații.

Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU) al MMAP s-a constituit din dispoziția ministrului Mediului

Toate zonele aflate sub avertizări meteorologice şi hidrologice vor fi atent monitorizate, pentru a putea fi luate măsuri rapide de reducere a impactului asupra populaţiei, a anunţat duminică secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Cristian-Valer Beşeni.

„Ţinând cont de prognoza meteo pentru următoarea perioadă, dar şi de cea hidrologică, monitorizăm cu deosebită atenţie zonele vizate de aceste avertizări hidrometeorologice de cod galben şi cod portocaliu. În funcţie de evoluţia fenomenelor, suntem pregătiţi să intervenim dacă vor apărea situaţii critice şi să luăm toate măsurile care se impun pentru a reduce impactul acestor fenomene asupra populaţiei. În judeţele Suceava şi Neamţ, care se află, alături de alte judeţe sub aceste avertizări, echipele ANAR se află în dispozitiv şi continuă intervenţiile pentru limitarea efectelor inundaţiilor produse la sfârşitul lunii iulie”, a declarat oficialul MMAP, care a condus duminică Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU) al MMAP, constituit din dispoziţia ministrului de resort Diana Buzoianu.

Şedinţa extraordinară a CMSU a fost organizată ca urmare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), se arată înt-un comunicat al ministerului transmis duminică Agerpres.

Meteorologii au emis un cod portocaliu de averse, grindină și vânt puternic

Astfel, ANM a emis o avertizare Cod portocaliu de averse, grindină şi vânt puternic în zone din şapte judeţe situate în Transilvania şi Moldova, valabilă pe parcusul zilei de duminică. Între orele 14:00 - 21:00, în judeţele Caraş Severin, Hunedoara, precum şi în zona montană a judeţelor Cluj, Alba, Suceava, Neamţ şi Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice şi pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70 - 90 km/h) şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (3 - 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40 - 50 litri/mp şi izolat de peste 60 litri/mp.

De asemenea, între orele 12:00 şi 21:00, va în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică în Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei, precum şi la munte. În aceste zone se vor semnala averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm). În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 litri/mp şi izolat de peste 40 - 50 litri/mp.

În intervalul 17 august, ora 21:00 - 18 august, ora 10:00, se vor afla sub Cod portocaliu de averse importante cantitativ judeţele: Maramureş, Suceava, Botoşani, Neamţ şi zona montană a judeţului Bistriţa-Năsăud. În aceste zone, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 40 - 50 litri/mp şi izolat de peste 60 litri/mp.

În același interval de timp va fi în vigoare un Cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei şi local în centrul Moldovei.

Perioadele cu instabilitate atmosferică se vor manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 55 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 25 litri/mp şi izolat de peste 35 - 40 litri/mp. Judeţele atenţionate sunt: Sălaj, Cluj, Mureş, Harghita, Sibiu, Alba, Bacău şi Iaşi, iar parţial, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Meteorologii au mai emis o atenţionare Cod galben de fenomene similare pentru Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, Carpaţii Meridionali, valabilă luni, în intervalul orar 12:00 - 23:00. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 liti/mp şi pe arii restrânse de peste 40 litri/mp.

Cod galben de inundații pe râuri. Ce bazine hidrografice sunt vizate

De asemenea, INHGA a emis o avertizare Cod portocaliu şi Cod galben de inundaţii pe râuri din 22 de bazine hidrografice, aflate pe raza a 28 de judeţe, valabilă până luni seara.

Potrivit hidrologilor, sunt vizate bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Prut.