Tragedie pe DN 56, în Dolj. Doi tineri au murit şi un altul a fost grav rănit, după ce duba în care se aflau a fost lovită frontal de un camion

Doi tineri au murit, iar un al treilea a fost grav rănit, după ce o dubă a firmei Fan Curier în care se aflau a fost lovită frontal de un camion al cărui șofer nu a acordat prioritate.

Un accident rutier grav a avut loc în cursul serii de marţi, 30 decembrie, în judeţul Dolj, soldat cu doi morţi şi un rănit grav. Incidentul s-a produs pe Drumul Național 56, la intersecția cu DC 56, în apropiere de localitatea Poiana Mare, când o dubă aparținând firmei Fan Curier a fost lovită frontal de un autocamion care nu a acordat prioritate.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, șoferul camionului, un bărbat de 58 de ani din Craiova, conducea pe DN 56 și, la efectuarea unui viraj la stânga, nu a respectat regulile de prioritate. Astfel, camionul a intrat frontal în dubă, impactul fiind unul extrem de violent.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Calafat, care au constatat că un bărbat, de 58 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un autocamion pe DN 56, la intersecția cu DC 56, nu a acordat prioritate la efectuarea virajului la stânga unei dube conduse de un tânăr de 22 de ani, din comuna Siliștea Crucii, intrând în coliziune frontală cu aceasta.

În urma impactului, conducătorul dubei și alți doi pasageri, de 23 și 32 de ani, au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Şoferul camionului a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat faptul că nu consumase alcool.

Din păcate, conducătorul dubei, în vârstă de 22 de ani, și pasagerul de 32 de ani au decedat la spital la scurt timp după accident, au anunţat ulterior reprezentanţii IPJ Dolj.

Al treilea pasager, în vârstă de 23 de ani, a rămas internat, starea sa fiind gravă.

Polițiştii au întocmit un dosar pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor care au dus la producerea acestui accident tragic.